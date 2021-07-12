В бюджетному законопроєкті є поправки, які нівелюють мовний закон, - нардеп Железняк
В законопроєкті №5551-2 нардепи знайшли правки, які можуть нівелювати дію мовного закону
Про це написав лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк у Facebook.
"15 липня, Верховна Рада у другому читанні буде розглядати законопроєкт про зміни до державного бюджету. Я проаналізував таблицю поправок та знайшов там декілька поправок, які нівелюють дію важливих норм мовного законодавства. Ці правки намагаються протягнути взагалі з порушенням регламенту", - підкреслив Железняк.
За його словами, є 4 небезпечні правки.
"Поправка з номером – №13 та ідентична №14 - виводить створення та показ фільмів і телепрограм з-під дії мовного законодавства. Поправка №16 прибирає необхідність чинним держслужбовцям підтверджувати володіння українською мовою. Поправка №17 дозволяє використовувати мову, зокрема, нацменшин в освіті", - написав нардеп.
Він зауважив, що законопроєкт голосуватимуть за день до вступу певних норм мовного закону.
- У Міністерстві культури та інформаційної політики надали пояснення, які норми мовного закону будуть запроваджені у сфері культури з 16 липня.
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