Комітет Ради вирішив забрати акредитацію у журналістки Крат, яка напала на нардепа Потураєва
Парламентський комітет з питань свободи слова вирішив позбавити акредитації до Верховної Ради журналістку Ірму Крат, яка напередодні напала на депутата від "Слуги народу" Микиту Потураєва
Про це повідомила голова підкомітету з питань права громадян на інформацію Тетяна Циба у коментарі Укрінформу.
"Комітет прийняв рішення про позбавлення її акредитації і засудив її дії", - сказала Циба.
- 1 липня журналістка Ірма Крат напала на народного депутата від "Слуги народу" Володимира Потураєва через запуск в Україні ринку землі.
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