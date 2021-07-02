Комітет Ради вирішив забрати акредитацію у журналістки Крат, яка напала на нардепа Потураєва

Про це повідомила голова підкомітету з питань права громадян на інформацію Тетяна Циба у коментарі Укрінформу.



"Комітет прийняв рішення про позбавлення її акредитації і засудив її дії", - сказала Циба.

1 липня журналістка Ірма Крат напала на народного депутата від "Слуги народу" Володимира Потураєва через запуск в Україні ринку землі.