Про це повідомило видання Yonhap.

Стало відомо, що Південнокорейські автовиробники подали свої звіти про відкликання до Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Вони порадили клієнтам паркувати відповідні автомобілі "на вулиці та подалі від будівель", доки не буде виправлено дефект.

Зазначається, що електронний контролер масляної помпи в зборі Idle Stop & Go може містити пошкоджені електричні компоненти, що може призвести до перегріву контролера помпи з ризиком загоряння.

Відкликання Hyundai охоплює автомобілі Palisade 2023-2024 модельних років, Tucson, Sonata, Elantra і Kona 2023 модельного року, а також Seltos 2023-2024 модельних років. Відкликання Kia охоплює автомобілі Soul та Sportage 2023 модельного року.

Також додається, що дилери безкоштовно перевірять і замінять електричний контролер масляної помпи, якщо це буде необхідно.