Компанії Hyundai та Kia відкликають понад 91 тис. автівок у США через ризик загорання
Hyundai Motor Co. та її менша дочірня компанія Kia Corp. заявили в п'ятницю, що відкликають понад 91 тис. нещодавно випущених автомобілів у США через ризик загорання
Про це повідомило видання Yonhap.
Стало відомо, що Південнокорейські автовиробники подали свої звіти про відкликання до Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA).
Вони порадили клієнтам паркувати відповідні автомобілі "на вулиці та подалі від будівель", доки не буде виправлено дефект.
Зазначається, що електронний контролер масляної помпи в зборі Idle Stop & Go може містити пошкоджені електричні компоненти, що може призвести до перегріву контролера помпи з ризиком загоряння.
Відкликання Hyundai охоплює автомобілі Palisade 2023-2024 модельних років, Tucson, Sonata, Elantra і Kona 2023 модельного року, а також Seltos 2023-2024 модельних років. Відкликання Kia охоплює автомобілі Soul та Sportage 2023 модельного року.
Також додається, що дилери безкоштовно перевірять і замінять електричний контролер масляної помпи, якщо це буде необхідно.
- 17 липня повідомлялося, що Південнокорейська компанія Hyundai допоможе відбудувати міжнародний аеропорт "Бориспіль". У планах – відновити посадкові смуги та збудувати новий вантажний термінал.
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