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Компанія Apple припинить продаж смарт-годинників у США

19 грудня, 2023 вiвторок
04:30
Економіка Apple Watch

Компанія Apple припиняє продаж своїх смарт-годинників Apple Watch Series 9 і Ultra 2 у США через патентну суперечку з приводу технології, яка забезпечує контроль рівня кисню в крові

Про це повідомляє Reuters.

Таке рішення було прийнято після постанови Комісії з міжнародної торгівлі США, яка має намір заборонити Apple імпортувати свій годинник Apple Watch, оскільки вони порушують патентні права компанії Masimo. Заборона на продаж може набути чинності вже 26 грудня. Акції Apple упали на 1,4% після цієї новини.

Наразі рішення перебуває на розгляді президента США Джо Байдена до 25 грудня, але Apple заявила, що вже робить кроки для його виконання.

У компанії заявили, що призупинять продаж годинника на вебсайті, починаючи з 21 грудня, і в роздрібних точках продажу Apple після 24 грудня. Інші моделі, які не містять датчика кисню в крові, зніматися з продажу не будуть.

На думку експертів, важливо, чи зможе Apple встановлювати датчик рівня кисню у крові на свої майбутні пристрої. Генеральний директор Masimo Джо Кіані заявив, що він відкритий для переговорів про угоду з Apple.

За даними Counterpoint Research, Apple належить близько чверті світового ринку розумних годинників, і ця частка має тенденцію зростання в четвертому кварталі 2023 року.

Раніше Masimo звинуватила Apple в тому, що вона найняла своїх співробітників, вкрала технологію пульсоксиметрії і впровадила її в популярний смарт-годинник Apple Watch.

  • 16 грудня стало відомо, що низка китайських державних компаній почали забороняти своїм співробітникам користуватися на роботі технікою Apple та Samsung.
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