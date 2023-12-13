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Компанія Ferrexpo за 9 місяців 2023 року сплатила понад 1,45 млрд грн податків і зборів

13 грудня, 2023 середа
12:48
Ferrexpo

Підприємства Групи Ferrexpo (Полтавський, Єристівський та Біланівський ГЗК) за підсумками січня-вересня 2023 року перерахували понад 1,45 мільярда гривень податків та зборів до бюджетів різних рівнів

Про це повідомляється у релізі компанії.

Відповідно до структури платежів підприємств, за звітний період Полтавський ГЗК (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, що входить до Ferrexpo) перерахував в бюджет України податків та внесків на суму понад 845 млн. грн, Єристівський ГЗК (ЄГЗК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, що входить до Ferrexpo) – понад 570 млн. грн, Біланівський ГЗК (БГЗК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, що входить до Ferrexpo) – понад 48 млн. грн.

Територіальний розподіл сплачених податків

Полтавський ГЗК до місцевого бюджету сплатив понад 213 мільйонів гривень, до обласного – понад 122 млн. грн, до державного бюджету України – понад 315 млн. грн (33%, 19% та 48% відповідно). Єдиний соціальний внесок підприємства склав понад 195 млн. грн.  

Єристівський ГЗК до місцевого бюджету перерахував понад 84 млн. грн, до обласного – понад 51 млн. грн, до державного – понад 353 млн. грн (18%, 10% та 72% відповідно). Єдиний соціальний внесок підприємства становить понад 84 млн. грн.  

Біланівський ГЗК сплатив до місцевого бюджету понад 41 млн. грн, до обласного – понад 1 млн. грн, до державного бюджету України – понад 3 млн. грн (92%, 2% та 6% відповідно). Єдиний соціальний внесок підприємства склав понад 3 млн. грн.  

Податки, сплачені за видами

За 9 місяців 2023 року Полтавський ГЗК сплатив екологічний податок – понад 32 млн. грн., податок на землю – понад 78 млн. грн., ПДФО – понад 175 млн. грн., інші податки та збори – понад 23 млн. грн. Плата за користування надрами становить понад 342 млн. грн.  

Єристівський ГЗК за аналогічний період сплатив податок на прибуток – понад 240 млн. грн., екологічний податок – понад 14 млн. грн., ПДФО – понад 73 млн. грн., інші податки та збори – понад 124 млн. грн. Плата за землю становить понад 36 млн. грн.  

Основними бюджетними відрахуваннями Біланівського ГЗК за 9 місяців поточного року стали: плата за землю – понад 37 млн. грн.,  ПДФО – понад 6 млн. грн. та понад 1 млн. грн. інших податків і зборів.  

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з  використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. Ferrexpo має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, зокрема Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, Вєтнаму, США та інші. Сайт www.ferrexpo.com .       


 
Економіка
Полтавщина
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