Компанія IBM переклала українською найпопулярніші курси SkillsBuild
Команда IBM переклала свої чотири найпопулярніші курси SkillsBuild українською мовою
Про це інформує Мінцифра.
"Компанія пропонує 4 курси українською мовою на безоплатній платформі SkillsBuild. Проходьте курси та отримуйте спеціальні значки, які можна додати до резюме або профілю в LinkedIn", - пише пресслужба.
Нині від IBM SkillsBuild доступні курси:
Цей курс навчить: критично мислити, співпрацювати з майбутніми колегами, розв'язувати проблеми та ставати гнучкими. Має 5 модулів тривалістю - 8 годин.
Тут про основи власної кібербезпеки, які дозволять бути ближче до цифрової грамотності. Включає 4 модулі по 6 годин.
Штучний інтелект, блокчейн, хмарні обчислення, кібербезпека, дані, аналітика, інтернет речей та не лише у 6 модулях по 7 годин.
Уміти писати резюме, яке виділяється з-поміж інших, або будувати особистий бренд у соцмережах, чи отримати практичні вправи та поради щодо прийняття на роботу - цей курс допоможе розпочати пошуки роботи. Він містить 4 модулі тривалістю 7 годин.
Довідково. ІВМ (International Business Machines Corporation) - американська електронна корпорація, один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів і програмного забезпечення, один із найбільших провайдерів глобальних інформаційних мереж.
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