Компанія IBM переклала українською найпопулярніші курси SkillsBuild

Про це інформує Мінцифра.

"Компанія пропонує 4 курси українською мовою на безоплатній платформі SkillsBuild. Проходьте курси та отримуйте спеціальні значки, які можна додати до резюме або профілю в LinkedIn", - пише пресслужба.

Нині від IBM SkillsBuild доступні курси:

Цей курс навчить: критично мислити, співпрацювати з майбутніми колегами, розв'язувати проблеми та ставати гнучкими. Має 5 модулів тривалістю - 8 годин.

Тут про основи власної кібербезпеки, які дозволять бути ближче до цифрової грамотності. Включає 4 модулі по 6 годин.

Штучний інтелект, блокчейн, хмарні обчислення, кібербезпека, дані, аналітика, інтернет речей та не лише у 6 модулях по 7 годин.

Уміти писати резюме, яке виділяється з-поміж інших, або будувати особистий бренд у соцмережах, чи отримати практичні вправи та поради щодо прийняття на роботу - цей курс допоможе розпочати пошуки роботи. Він містить 4 модулі тривалістю 7 годин.

Довідково. ІВМ (International Business Machines Corporation) - американська електронна корпорація, один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів і програмного забезпечення, один із найбільших провайдерів глобальних інформаційних мереж.

5 березня американська компанія IBM повністю вийшла з російського ринку, а 7 червня - згорнула свій бізнес у Росії та почала звільняти співробітників у країні.

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації дали поради, які допоможуть робити покупки в інтернеті безпечно і захиститися від шахраїв.