Як безпечно продавати та купувати онлайн: у Держспецзв'язку дали поради українцям

Про це повідомляє Держспецзв'язку.

У Службі радять створити окрему поштову електронну скриньку, адресу якої зможете залишати на сайтах оголошень під час реєстрації. Ніколи не використовуйте робочого e-mail.

"Не використовуйте під час купівлі / продажу в інтернеті свого фінансового телефонного номера. Замовте окрему банківську картку для покупок в інтернеті. Це може бути віртуальна картка. Нікому не повідомляйте секретних реквізитів платіжної картки (термін дії, CVV – тризначний код на звороті), PIN-коду, паролів до банківських застосунків. Поповнюйте картку лише на ту суму, яка потрібна для розрахунку. Встановіть ліміти на розрахунки банківською карткою в інтернеті", - пишуть у Держспецзв'язку.

Варто остерігатись фішингових сайтів. Зловмисники можуть створювати сторінки, які імітують популярні платформи для онлайн-шопінгу. Звертайте увагу на правильність написання адреси вебсайту.

Спілкуйтеся із продавцями в офіційних чатах торговельної платформи, адже так зберігається історія повідомлень. Пропозиція перевести спілкування у сторонні месенджери або на інші вебсайти повинна насторожити.

"Не переходьте за посиланнями в оголошеннях або тими, які у приватному листуванні може надіслати продавець або покупець. Вони також можуть бути фішинговими. Ознайомлюйтеся з умовами використання і політикою конфіденційності сайту, на якому збираєтесь купувати чи продавати. Перевіряйте репутацію продавця. Наприклад, загугліть його номер телефону чи адресу електронної пошти. Можливо, про нього вже були негативні відгуки", - наголошують у Службі.

Перевіряйте інформацію на сайт кіберполіції у розділі "Стоп фрауд". Можливо, шахраї вже є у базі правоохоронців.

"Звертайте увагу на новини, у яких розповідають про поширені схеми шахрайства в інтернеті під час купівлі, продажу – або шахрайства під виглядом благодійності чи різноманітних виплат і "допомоги від держави", - йдеться у матеріалі.

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