Гігант цифрових технологій IBM повністю покидає ринок Росії та звільняє персонал

Про це пише Reuters, з посиланням на повідомлення компанії для персоналу, яке потрапило у редакцію видання.

У своєму повідомленні компанія зазначає, що після 24 лютого, IBM приєдналася до сотень інших компаній у призупиненні бізнесу в країні. Але, "оскільки наслідки війни продовжують наростати, а невизначеність щодо її довгострокових наслідків лише збільшується, ми прийняли рішення про впорядковане згортання бізнесу IBM в Росії", - написав співробітникам виконавчий директор Арвінд Крішна.

На початку минулого місяця Крішна сказав Reuters, що він не впевнений, скільки ще компанія зможе платити своїм співробітникам в Росії у світлі ескалації санкцій.

"Наші колеги в Росії не з власної вини пережили місяці стресу та невизначеності... Я хочу запевнити їх, що IBM і надалі підтримуватиме їх і вживатиме всіх розумних заходів, щоб надати підтримку. Наскільки це можливо», – написав Крішна.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb