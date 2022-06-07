Гігант цифрових технологій IBM повністю покидає ринок Росії та звільняє персонал
Американська компанія IBM згортає свій бізнес у Росії та почала звільняти співробітників у країні
Про це пише Reuters, з посиланням на повідомлення компанії для персоналу, яке потрапило у редакцію видання.
У своєму повідомленні компанія зазначає, що після 24 лютого, IBM приєдналася до сотень інших компаній у призупиненні бізнесу в країні. Але, "оскільки наслідки війни продовжують наростати, а невизначеність щодо її довгострокових наслідків лише збільшується, ми прийняли рішення про впорядковане згортання бізнесу IBM в Росії", - написав співробітникам виконавчий директор Арвінд Крішна.
На початку минулого місяця Крішна сказав Reuters, що він не впевнений, скільки ще компанія зможе платити своїм співробітникам в Росії у світлі ескалації санкцій.
"Наші колеги в Росії не з власної вини пережили місяці стресу та невизначеності... Я хочу запевнити їх, що IBM і надалі підтримуватиме їх і вживатиме всіх розумних заходів, щоб надати підтримку. Наскільки це можливо», – написав Крішна.
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