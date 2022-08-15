Компанія Ілона Маска чипуватиме людей з обмеженими можливостями: імпланти стимулюватимуть активність мозку
Чипи від компанії Маска Nueralink планують інтегрувати з тілом користувача, завдяки чому паралізовані люди зможуть використовувати свій мозок для роботи з комп’ютерами та смартфонами
Про це повідомляє iTech.ua з посиланням на інтерв’ю Ілона Маска для китайського видання China Cyberspace, який видає агентство КНР із цензури в інтернеті.
Ілон Маск, чия компанія Neuralink планує почати експерименти з вживлення чипа у людський мозок уже до кінця 2022 року, розповів, для чого таке чипування потрібне. За словами Маска, імпланти у корі головного мозку стимулюватимуть його діяльність. Якщо експерименти будуть вдалими, то вживлені чипи допоможуть людям з обмеженими можливостями. Зокрема, людям з травмами хребта та розладами нервової системи імпланти допоможуть відновити рухову функцію кінцівок, а паралізованим – використовувати свій мозок для роботи з комп’ютерами та смартфонами.
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На початку серпня Ілон Маск продав пакет акцій Tesla на $6,9 млрд на випадок, якщо укладе угоду про купівлю соціальної мережі Twitter.
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