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Ілон Маск відправив в Україну сонячні панелі, - Федоров

3 червня, 2022 п'ятниця
15:35
Світ Ілон Маск

Американський мільярдер і власник компанії Tesla Ілон Маск відправив в Україну сонячні панелі, які забезпечують роботу обʼєктів критичної інфраструктури

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Нещодавно Ілон Маск передав нам сонячні станції, які зараз забезпечують роботу об'єктів критичної інфраструктури Київщини", - розповів він.

Відомо, що на деокупованих територіях, що найбільше постраждали від росіян, виникають проблеми з електроенергією, а станції Tesla Powerwall надають резервне живлення під час її відключень.

  • Нагадаємо, нещодавно Маск наголосив, що Starlink чинить опір російським атакам, проте вони посилюються.

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Новини
війна з Росією
Ілон Маск
Михайло Федоров
Бородянка
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