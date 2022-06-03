Ілон Маск відправив в Україну сонячні панелі, - Федоров

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Нещодавно Ілон Маск передав нам сонячні станції, які зараз забезпечують роботу об'єктів критичної інфраструктури Київщини", - розповів він.

Відомо, що на деокупованих територіях, що найбільше постраждали від росіян, виникають проблеми з електроенергією, а станції Tesla Powerwall надають резервне живлення під час її відключень.

Нагадаємо, нещодавно Маск наголосив, що Starlink чинить опір російським атакам, проте вони посилюються.

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