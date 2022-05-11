Starlink чинить опір російським атакам, проте вони посилюються, – Маск
Російські хакери продовжують свої спроби зламати системи Starlink
Про це Ілон Маск пише у своєму twitter.
"Поки що Starlink чинить опір російським спорбам заглушити й зламити системи, але вони нарощують свої зусилля", – говорить він.
- 8 травня очільник Роскосмосу Рогозін пригрозив Маску через розгортання мережі Starlink в Україні.
- Згодом Ілон Маск прокоментував погрози голови Роскосмосу Дмитра Рогозіна.
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