Про це Ілон Маск пише у своєму twitter.

"Поки що Starlink чинить опір російським спорбам заглушити й зламити системи, але вони нарощують свої зусилля", – говорить він.

8 травня очільник Роскосмосу Рогозін пригрозив Маску через розгортання мережі Starlink в Україні.

Згодом Ілон Маск прокоментував погрози голови Роскосмосу Дмитра Рогозіна.

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