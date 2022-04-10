Компанія Wise може спростити проведення розрахунків у різних валютах для біженців з України
Wise полегшує процес поповнення та проведення розрахунків для біженців, які покинули свій дім через вторгнення РФ в Україну і, ймовірно, втратили доступ до своїх карток та рахунків
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у telegram.
"Українці зможуть відкривати рахунки в EUR, GBP, USD та інших валютах, накопичувати гроші у більш ніж 50 валютах. А також отримати універсальну дебетову платіжну картку, що підтримує оплати усіма цими валютами одночасно", - написав він.
Інформацію про те як відкрити новий обліковий запис Wise, отримати картку та що робити, якщо ви втратили всі документи читайте за посиланням.
Wise — компанія, що займається електронними переказами коштів.
- Нагадаємо, 8 квітня ми повідомляли, що ЄС запроваджує доступний та безоплатний роумінг для українських біженців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе