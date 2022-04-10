Компанія Wise може спростити проведення розрахунків у різних валютах для біженців з України

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у telegram.



"Українці зможуть відкривати рахунки в EUR, GBP, USD та інших валютах, накопичувати гроші у більш ніж 50 валютах. А також отримати універсальну дебетову платіжну картку, що підтримує оплати усіма цими валютами одночасно", - написав він.



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Нагадаємо, 8 квітня ми повідомляли, що ЄС запроваджує доступний та безоплатний роумінг для українських біженців.