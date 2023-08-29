Компанія WordPress продає домени зі 100-річною реєстрацією
Компанія WordPress, яка існує вже 20 років, продає домени зі 100-річною реєстрацією для тих, хто хоче зберегти свою історію в інтернеті або для засновників, щоб задокументувати шлях своєї компанії
Про це пише видання TechCrunch.
WordPress надає домен із 100-річною реєстрацією, автоматичним резервним копіюванням на кілька серверів і навіть інтернет-архів, розширені інструменти власності та хостингу, а також цілодобову підтримку.
Така послуга зберігання цифрових активів протягом століття коштує одноразового платежу в розмірі $38 тис.
WordPress не повідомляє, як він планує підтримувати домени та резервні копії в актуальному стані в інтернеті, адже вони постійно змінюються, або що станеться з доменами, якщо компанія з якоїсь причини вирішить закрити програму.
"Я сподіваюся, що цей план змусить людей та інші компанії задуматися про те, чи це подарунок новонародженій дитині — домен і довічне місце проживання в Інтернеті, чи це ви зробили як заповіт, щоб ваш вебсайт і історія були доступними для майбутніх поколінь", — сказав генеральний директор WordPress Метт Малленвег у заяві.
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