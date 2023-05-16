Компрометують роботу ППО: Повітряні сили закликали військові адміністрації врегулювати роботу вуличних відеокамер
Військові адміністрації мають врегулювати питання роботи відеокамер у великих містах, аби РФ не могла в режимі реального часу бачити роботу української системи ППО та наслідки ракетних атак
Про це повідомляє Укрінформ із посилання на речника Повітряних сил Юрія Ігната.
"В нашій ситуації, коли в країні є воєнний стан, думаю, що буде зроблено певні корективи з військовими адміністраціями, коли є робота ППО, коли є загроза того, що буде витік інформації, думаю, що органи військової адміністрації підкорегують, щоб синхронізовано якось не давати ворогу можливості в режимі онлайн спостерігати за бойовою роботою наших систем ППО", - сказав Ігнат.
За його словами, необхідно працювати не лише з державними, а й з комерційними установами в цьому питанні.
"Із камерами щодо онлайн, треба не лише з державними інституціями працювати, тому що камери сьогодні є і на комерційних структурах, на заправках, на різних закладах. Треба теж з цим попрацювати", - сказав посадовець.
- 16 травня Росія здійснила "виняткову за щільністю" атаку на Київ, з використанням водночас дронів, крилатих та балістичних ракет - вона стала восьмою від початку місяця. Падіння уламків зафіксовано у Солом’янському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах.
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