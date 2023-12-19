Кому з відомих політиків найбільше довіряють українці. Опитування КМІС

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 4-10 грудня.

"Серед 9 політиків, про яких ми запитували, найвищу довіру має В. Зеленський, якому довіряють 77% українців (хоча показник довіри знизився з 90% у травні 2022 року), а не довіряють – 22% (у травні 2022 року показник становив 7%). Далі йде С. Притула, якому довіряють 69%, не довіряють – 25% (показники довіри порівняно з травнем 2022 року дещо погіршилися). До трійки лідерів за довірою також належить В. Кличко з показниками довіри 52% і недовіри – 43%", - йдеться в матеріалі.

Водночас соціологи підкреслюють, що у випадку Кличка є досить значне просідання довіри – у травні 2022 року йому довіряли 74%, не довіряли – 18%.

Далі йде група політиків, яким довіряє досить значна частка респондентів, хоча вони мають негативний баланс довіри-недовіри (тобто їм не довіряють більше людей, ніж довіряють).

Зокрема, 33% респондентів довіряють главі ОП Андрію Єрмаку, не довіряють – 51% (у травні 2022 року співвідношення було 43% проти 23%, тобто значно більше довіряли).

У КМІС зазначають, що п’ятий президент Петро Порошенко – єдиний у переліку, у кого показники довіри зараз кращі, ніж у травні 2022 року. Нині йому довіряють 27%, не довіряють – 68% (у травні 2022 року співвідношення було 16% проти 80%). Також у цій групі нардеп, ексглава ВР Дмитро Разумков, якому довіряють 25%, не довіряють – 37% (у травні 2022 року було 35% проти 25%). Водночас соціологи зазначають, що у його випадку треба враховувати, що 33% опитаних не знають його.

Фото: КМІС

"Ставлення до Арестовича стало діаметрально протилежним. У травні 2022 року більшість українців йому довіряли – 62% проти 21%, які не довіряли. Станом на грудень 2023 року йому довіряють 11%, не довіряють – 78%", − відзначає КМІС.

Соціологи наголошують, що в Україні продовжує знижуватися частка тих, хто вважає, що справи розвиваються в правильному напрямку, хоча все одно наразі більшість населення оптимістично оцінюють ситуацію.

Фото: КМІС

"Між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року частка тих, хто вважає, що справи розвиваються в правильному напрямку, знизилася з 68% до 60%, а до грудні 2023 року знизилася до 54%. Зокрема, частка тих, хто безумовно переконаний у правильності напрямку, знизилася за весь період з 32% до 13%. Водночас частка тих, хто вважає, що справи йдуть у неправильному напрямку, зросла з 16% у травні 2022 року до 29% у жовтні 2023 року і до 32% у грудні 2023 року (хоча частка тих, хто безумовно переконаний у неправильності напрямку, становить 12%)", - йдеться в повідомленні.