Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Кому з відомих політиків найбільше довіряють українці. Опитування КМІС

Кому з відомих політиків найбільше довіряють українці. Опитування КМІС

19 грудня, 2023 вiвторок
12:29
Суспільство День Гідності та Свободи, Україна, прапор України

Серед 9 відомих політичних діячів найбільше довіри в українців викликають президент Володимир Зеленський, телеведучий і волонтер Сергій Притула та мер Києва Віталій Кличко

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 4-10 грудня.

"Серед 9 політиків, про яких ми запитували, найвищу довіру має В. Зеленський, якому довіряють 77% українців (хоча показник довіри знизився з 90% у травні 2022 року), а не довіряють – 22% (у травні 2022 року показник становив 7%). Далі йде С. Притула, якому довіряють 69%, не довіряють – 25% (показники довіри порівняно з травнем 2022 року дещо погіршилися). До трійки лідерів за довірою також належить В. Кличко з показниками довіри 52% і недовіри – 43%", - йдеться в матеріалі. 

Водночас соціологи підкреслюють, що у випадку Кличка є досить значне просідання довіри – у травні 2022 року йому довіряли 74%, не довіряли – 18%. 

Далі йде група політиків, яким довіряє досить значна частка респондентів, хоча вони мають негативний баланс довіри-недовіри (тобто їм не довіряють більше людей, ніж довіряють).

Зокрема, 33% респондентів довіряють главі ОП Андрію Єрмаку, не довіряють – 51% (у травні 2022 року співвідношення було 43% проти 23%, тобто значно більше довіряли).

У КМІС зазначають, що п’ятий президент Петро Порошенко – єдиний у переліку, у кого показники довіри зараз кращі, ніж у травні 2022 року. Нині йому довіряють 27%, не довіряють – 68% (у травні 2022 року співвідношення було 16% проти 80%). Також у цій групі нардеп, ексглава ВР Дмитро Разумков, якому довіряють 25%, не довіряють – 37% (у травні 2022 року було 35% проти 25%). Водночас соціологи зазначають, що у його випадку треба враховувати, що 33% опитаних не знають його.

Фото: КМІС

 

"Ставлення до Арестовича стало діаметрально протилежним. У травні 2022 року більшість українців йому довіряли – 62% проти 21%, які не довіряли. Станом на грудень 2023 року йому довіряють 11%, не довіряють – 78%", − відзначає КМІС.

Соціологи наголошують, що в Україні продовжує знижуватися частка тих, хто вважає, що справи розвиваються в правильному напрямку, хоча все одно наразі більшість населення оптимістично оцінюють ситуацію. 

Фото: КМІС

 

"Між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року частка тих, хто вважає, що  справи розвиваються в правильному напрямку, знизилася з 68% до 60%, а до грудні 2023 року знизилася до 54%. Зокрема, частка тих, хто безумовно переконаний у правильності напрямку, знизилася за весь період з 32% до 13%.   Водночас частка тих, хто вважає, що справи йдуть у неправильному напрямку, зросла з 16% у травні 2022 року до 29% у жовтні 2023 року і до 32% у грудні 2023 року (хоча частка тих, хто безумовно переконаний у неправильності напрямку, становить 12%)", - йдеться в повідомленні. 

Новини
Україна
політика
Читайте також:
Оксана Забужко
Автор Оксана Забужко
18 грудня, 2023 понедiлок
Чому нас таки візьмуть до Європи?
Андрій Юсов
18 грудня, 2023 понедiлок
ГУР про виявлення прослушки в кабінеті Залужного: ворог заощаджує ресурси такими інструментами
Валерій Залужний
18 грудня, 2023 понедiлок
Залужний заявив, що мобілізацію в Україні потрібно повернути в попередні рамки
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.22
    Купівля 37.22
    Продаж 37.77
  • EUR
    Купівля 40.4
    Продаж 41.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
19 грудня
13:23
Володимир Зеленський
В ОП розповіли, скільки радників у Зеленського і хто ці люди
13:21
У Дніпрі Укрзалізниця запускає City Express за прикладом Києва
13:10
Ладижинська ТЕС
На Ладижинській ТЕС сталася аварія: знеструмлено низку районів Вінниччини
12:55
окупанти
Росіяни посилюють охорону "голів виборчих комісій" на окупованих територіях, - ЦНС
12:51
обстріл, ППО
Мер Москви повідомив про можливу атаку безпілотником. Аеропорти столиці РФ припинили роботу
12:44
ООН
В ООН заявили про 142 підтверджені випадки страт Росією мирних українців від 24 лютого 2022-го
12:40
У Бучі в межах реформи шкільного харчування відкрили першу в Україні фабрику-кухню
12:31
На фото: Джонатан Мейджорс
Студія Marvel звільнила Джонатана Мейджорса після визнання його винним у домаганнях 
12:31
Олексій Гончаренко
Нардеп Гончаренко заявив, що виявив удома прослушку: поліція відкрила кримінальне провадження
12:28
заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек
Заступник голови Нацполіції Тишлек подав у відставку після розслідування про паспорти РФ у його дружини та тещі
12:25
Оновлено
Метро Київ
Голова комісії Київради заявив про ймовірність закриття на ремонт "червоної" гілки метро. У КМДА заперечили
12:25
війна з Росією воєнні злочини Росії Міжнародний кримінальний суд
Ексвійськовий РФ Саліков заявив про готовність свідчити в Гаазі про воєнні злочини Росії. ОГПУ підтвердив, що контактував з ним
12:21
радбез ООН
Радбез ООН перегляне заклик до припинення вогню в Газі, щоб запобігти повторному ветуванню з боку США
12:14
Оновлено
Фінляндія НАТО
Фінляндія та США підписали угоду про співпрацю у сфері оборони. МЗС Росії викликало фінського посла
12:08
OPINION
Олексій Біловол
Що мав би сказати Зеленський на пресконференції
12:06
окупанти
У військових РФ на Куп’янському напрямку зафіксували спалах "мишачої лихоманки", - ГУР
12:05
Hyundai
Hyundai Motor продасть свій завод у РФ
12:03
Ексклюзив
зерно, зернова угода
Аграрного потенціалу України вистачить, щоб "покласти" ринок усієї Європи, - журналіст Сієрант
11:49
Укрпошта позмагається з Поштою Ватикану за найбільш оригінальну різдвяну марку
11:45
Нью-Йорк повінь
Північний схід США накрив потужний шторм: загинули щонайменше 4 людини
11:40
OPINION
Анатолій Павелко
Війна і ліс: що відбувається з лісами на Чернігівщині
11:39
Оновлено
Вулкан, Ісландія
Ситуація краща, ніж очікували: виверження вулкана в Ісландії поки не загрожує найближчому місту
11:37
Литовський депутат Пятрас Гражуліс
Упіймали під час голосування за колегу: сейм Литви на 10 років позбавив повноважень депутата Гражуліса
11:31
відключення електроенергії
В Україні через бойові дії та негоду знеструмлено понад 560 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 19 грудня
11:22
Крим
Хакери зламали радіостанцію у Криму: в ефірі півтори години звучала пісня про ГУР
11:18
Ексклюзив
Сербія
Результати виборів у Сербії були передбачуваними, - політолог Варґа
11:11
Україні вдається протистояти "суперзброї" Путіна, - британська розвідка
11:03
залізничний вокзал Київ
"Зірка сходить": на залізничному вокзалі в Києві відкриють різдвяну виставку
10:58
Корабель MAX EMPEROR
Аналітики прогнозують підвищення цін на нафту через напади хуситів на комерційні судна в Червоному морі
10:52
В Україні запустили ще дві свердловини: за добу вони дають понад 200 тис. куб. м газу
10:50
Огляд
міжнародний огляд
Путін перетворив росіян на "людожерське суспільство", а Україна намагається перемогти завдяки технологічній перевазі. Акценти світових ЗМІ 19 грудня
10:35
В Україні засудили до 15 років тюрми агента ФСБ, який хотів завербувати співробітницю СБУ
10:23
поле, пшениця, зерно
Гуманітарне розмінування: з початку року до використання аграріям повернули понад 200 тис. га землі
10:17
метро
Закриття метро в Києві: за добу людям компенсували понад 110 тис. грн
10:15
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 грудня: євро та долар подорожчали
10:03
OPINION
Лариса Волошина
"Креатив" з прослуховуванням
10:01
Олексій Навальний
У Росії суд зупинив справи щодо Навального через його зникнення, яке в ООН назвали "насильницьким"
09:46
Ексклюзив
ЗСУ
Плацдарм на Лівобережжі Херсонщини є вкрай перспективним, - Згурець
09:39
Оновлено
землетрус у Китаї
У Китаї через потужний землетрус загинули понад 110 людей. Тайвань запропонував допомогу у ліквідації наслідків
09:14
Ексклюзив
Окупанти перейшли до наступальних дій на Бахмутському напрямку, - майор ЗСУ Кудряшов
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV