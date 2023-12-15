Конгрес США заборонив президентам одноосібно ухвалювати рішення про вихід із НАТО

Про це пише The Hill.

"НАТО зберіг силу у відповідь на війну Путіна в Україні та зростання викликів у всьому світі. Законодавство підтверджує підтримку США цього важливого альянсу, який є основою нашої національної безпеки. Це також надсилає серйозний сигнал авторитарним режимам у всьому світі про те, що вільний світ залишається єдиним", - сказав сенатор Тім Кейн.

Під час свого президентства Байден підсилив позиції НАТО, надсилаючи додаткові війська до Європи для виявлення сили у зв'язку з можливою загрозою від президента РФ Володимира Путіна. Також він розширив альянс, залучивши до нього Фінляндію та Швецію.

Натомість Дональд Трамп, кандидат у президенти від Республіканської партії, говорив про НАТО неоднозначно. Його прихильники кажуть, що жорсткі виступи та критика альянсу надихнули країни-члени виконати свої зобов’язання щодо досягнення 2% витрат на оборону, полегшуючи тягар США.

Але критики Трампа стверджують, що його висловлювання ослаблять єдність та визначеність цілей альянсу. Вони висловили занепокоєння, що Трамп може відмовитися від зобов'язань США щодо пакту про взаємну оборону альянсу або повністю вивести країну з цього обов'язку.