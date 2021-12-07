Конкурент Беленюка по збірній відмовився від українського громадянства

Про це у Facebook повідомив Жан Беленюк.



За словами ексконкурента Новікова по збірній України, він також отримував пропозиції про зміну громадянства.



"В цьому житті кожен сам вибирає свій шлях! Мені свого часу теж пропонували виступати за різні країни. Болгарія, Росія, Китай, навіть Руанда, найекзотичніша пропозиція була виступати за анексований агрессором український Крим! Мотивували великими "компенсаціями" за сам перехід, та щомісячною зарплатою, шаленими призовими за перемоги на міжнародному рівні!", - відреагував на рішення Новікова Беленюк.

23-річний Семен Новіков змагається у категорії до 87 кг та був конкурентом олімпійського чемпіона Жана Беленюка за місце в збірній України.

У лютому 2020 року Новіков став чемпіоном Європи та заявив претензії на путівку на Олімпіаду-2020. Беленюк відмовився визначати володаря ліцензії на поїздку до Токіо у відбірковій сутичці та у підсумку здобув золото Ігор-2020.



Відтепер Семен Новіков буде захищати кольори Болгарії.