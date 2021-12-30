Конкурент Луніна в "Реалі" Куртуа одужав від коронавірусу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Куртуа повідомив, що чекає дозвіл повернутись до тренувань.



"Здав два поспіль негативні ПЛР-тести на ковід. Чекаю на дозвіл грати", – написав Тібо Куртуа у Twitter.

Наступний матч мадридський "Реал" проведе 2 січня. "Королівський" клуб зіграє з "Гетафе" на виїзді. 12 січня на них чекає зустріч з "Барселоною" у Суперкубку Іспанії.



Шанс вперше зіграти в основі "Реалу" в цьому сезоні отримав українець Андрій Лунін. Адже його головний конкурент по воротах Куртуа найімовірніше не одужає за чотири дні.

16 листопада повідомлялося, що Андрій Лунін зацікавив два клуби вищого дивізіону чемпіонату Іспанії - "Еспаньйол" та "Гранаду".

29 грудня четверо футболістів "Реалу" отримали позитивні тести на коронавірус.

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