У "Реалі" перед матчем з "Барселоною" стався спалах коронавірусу, захворів конкурент Луніна

Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу".



Позитивні тести на COVID-19 отримали воротар Тібо Куртуа, півзахисники Федеріко Вальверде, Едуардо Камавінга та форвард Вінісіус Жуніор.



Наступний матч мадридський "Реал" проведе 2 січня. "Королівський" клуб зіграє з "Гетафе" на виїзді. 12 січня на них чекає зустріч з "Барселоною" у Суперкубку Іспанії.



Шанс вперше зіграти в основі "Реалу" в цьому сезоні отримав українець Андрій Лунін. Адже його головний конкурент по воротах Куртуа найімовірніше не одужає за чотири дні.

16 листопада повідомлялося, що Андрій Лунін зацікавив два клуби вищого дивізіону чемпіонату Іспанії - "Еспаньйол" та "Гранаду".

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