У "Реалі" перед матчем з "Барселоною" стався спалах коронавірусу, захворів конкурент Луніна
Четверо футболістів мадридського "Реалу" отримали позитивні тести на коронавірус
Про це повідомляє офіційний сайт "Реалу".
Позитивні тести на COVID-19 отримали воротар Тібо Куртуа, півзахисники Федеріко Вальверде, Едуардо Камавінга та форвард Вінісіус Жуніор.
Наступний матч мадридський "Реал" проведе 2 січня. "Королівський" клуб зіграє з "Гетафе" на виїзді. 12 січня на них чекає зустріч з "Барселоною" у Суперкубку Іспанії.
Шанс вперше зіграти в основі "Реалу" в цьому сезоні отримав українець Андрій Лунін. Адже його головний конкурент по воротах Куртуа найімовірніше не одужає за чотири дні.
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16 листопада повідомлялося, що Андрій Лунін зацікавив два клуби вищого дивізіону чемпіонату Іспанії - "Еспаньйол" та "Гранаду".
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