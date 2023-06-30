Коноплянка обрав країну і чемпіонат для продовження кар'єри, - ЗМІ

Про це повідомляє "Футбол24".

За інформацією джерела, зараз у трансфері Євгена Коноплянки зацікавлений новачок польської Екстракласи "Пуща" Неполомиці.

Такий трансфер є реалістичним, адже відстань цього міста від Кракова, де подобається сім’ї Коноплянки, становить лише 20 кілометрів.

Євген Коноплянка та польська "Краковія" не продовжили контракт. 33-річний українець став вільним агентом і дістанеться новій команді безкоштовно.

За "Краковію" Коноплянка зіграв 38 матчів за півтора сезону. На рахунку українця 4 голи та 2 асисти.