Коноплянка обрав країну і чемпіонат для продовження кар'єри, - ЗМІ
Український вінгер Євген Коноплянка хоче залишитися у чемпіонаті Польщі
Про це повідомляє "Футбол24".
За інформацією джерела, зараз у трансфері Євгена Коноплянки зацікавлений новачок польської Екстракласи "Пуща" Неполомиці.
Такий трансфер є реалістичним, адже відстань цього міста від Кракова, де подобається сім’ї Коноплянки, становить лише 20 кілометрів.
Євген Коноплянка та польська "Краковія" не продовжили контракт. 33-річний українець став вільним агентом і дістанеться новій команді безкоштовно.
За "Краковію" Коноплянка зіграв 38 матчів за півтора сезону. На рахунку українця 4 голи та 2 асисти.
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