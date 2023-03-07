Конституційний суд Болгарії визнав законною військову допомогу Україні
Конституційний суд Болгарії у вівторок відхилив клопотання проросійських депутатів, які вимагали оголосити невідповідним основному закону країни рішення про надання Україні військової допомоги
Про це повідомляє пресслужба суду.
Постанова про відхилення клопотання була ухвалена дев'ятьма голосами проти одного. Із окремою думкою виступив суддя Янакі Стойлов, який багато років був депутатом Болгарської соціалістичної партії – вона й ініціювала розгляд.
- Відзначимо, що справу було відкрито за заявою 50 депутатів від проросійських партій – "Відродження" та Болгарська соціалістична партія. Вони вимагали визнати неконституційним рішення парламенту від 9 грудня про надання військової та військово-технічної допомоги Україні.
- Як відомо, 16 грудня парламент Болгарії остаточно затвердив угоду з Україною про постачання озброєнь, обладнання та боєприпасів. Список зброї, що передається, засекречений, оскільки він містить інформацію про всі озброєння Болгарії.
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