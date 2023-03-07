Конституційний суд Болгарії визнав законною військову допомогу Україні

Про це повідомляє пресслужба суду.

Постанова про відхилення клопотання була ухвалена дев'ятьма голосами проти одного. Із окремою думкою виступив суддя Янакі Стойлов, який багато років був депутатом Болгарської соціалістичної партії – вона й ініціювала розгляд.