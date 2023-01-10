У Болгарії рішення надати Україні військову допомогу оскаржили в Конституційному суді
Конституційний суд Болгарії попросили оцінити законність рішення парламенту про надання військової допомоги Україні у протидії збройній агресії Росії
Про це повідомляє місцеве видання Vesti.
Справу відкрили за заявою 50 депутатів від партій "Відродження" та Болгарської соціалістичної партії, які відомі своєю проросійською позицією. Вони вимагають визнати неконституційними рішення Народних зборів про надання військової та військово-технічних підтримки Україні від 3 листопада 2022 року та 9 грудня 2022 року.
Запит ґрунтується на тому, що рішення, за їхніми словами, "порушили принцип поділу влади" та є прямим втручанням законодавчої влади в повноваження виконавчої влади.
- Болгарія 9 грудня узгодила передачу Україні легкого озброєння та боєприпасів.
- З початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого Болгарія передала Україні гуманітарну допомогу на суму 243 млн доларів.
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