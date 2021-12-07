Конституційний суд нехай поставить крапку, - експерт про можливу зміну черговості виборів Ради і президента
Доктор політичних наук Ігор Петренко вважає, що Конституційний суд України має вирішити, коли відбудуться наступні парламентські вибори
Про це він заявив у ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.
Він заявив, що деякі депутати вже готують відповідне звернення до КСУ.
"Корнієнко (перший заступний голови Ради Олександр, - ред.) зазначає, що не підтримує це звернення. А є вочевидь, той хто підтримує. У нас в чому проблема? Що є одна норма Конституції, говорить про те, що строк повановажень Верховної Ради складає п'ять років, а інша норма говорить, що вибори відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень. Тоді виходить, що це менше", - сказав Петренко.
Він назвав цей прецедент "формальною причиною з певною суперечністю".
"Тут правильно було б звернутись до КСУ, щоб він чітко роз'яснив. Це не питання, яке зараз виникло. Воно виникало і раніше, просто два політичні цикли вибори до парламенту були достроковими. Тут Конституційний суд нехай поставить крапку. З політтехнологічної точки зору можуть теж бути нюанси і мотиви", - підсумував політолог.
- Президент Володимир Зепенський заявив, що народні депутати можуть звернутися до Конституційного Суду по роз'яснення, у якій черговості мають відбуватися президентські та парламентські вибори.
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