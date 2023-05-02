Консультував окупантів щодо тактики ведення боїв й допомагав шукати ветеранів АТО: екскерівнику охорони Януковича оголосили підозру
Служба безпеки України оголосила про підозру Вʼячеславу Заневському - ексочільнику охорони президента-втікача Віктора Януковича. Його підозрюють у пособництві російським військам
Про це інформує СБУ.
Після захоплення Херсона і частини Миколаївської області Вʼячеслав Заневський допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору.
За даними слідства, у липні минулого року на Заневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угруповань РФ на тимчасово захопленій частині півдня України. Тоді він звернувся до свого батька з проханням посприяти російським каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, у тому числі учасників АТО і ветеранів ЗСУ.
"У відповідь на це Заневський сконтактував сина з двома своїми знайомими – очільниками створених агресором "МВС" і "Державної служби безпеки" на тимчасово окупованій Херсонщині. Надалі вони передавали російським загарбникам персональні дані про місцевих жителів та сприяли викраденню людей", - розповіли в СБУ.
Також Заневський консультував військові підрозділи країни-агресора щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони.
Не пізніше грудня 2022 року він очолив охорону губернатора Ульяновської області РФ та був разом з ним 26 грудня 2022 року в тимчасово окупованому Маріуполі.
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