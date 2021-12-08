Кулеба про переговори Байдена та Путіна: служать стримуванням і деескалацією

Про це від повідомив у коментарі Reuters.



Очільник МЗС привітав зусилля США взяти участь у дипломатичному розв'язанні напруження в стосунках України та РФ.



"Сам контакт служить стримуванням і деескалацією. Ми цінуємо важливе дипломатичне залучення США до зусиль повернути Росію за стіл переговорів", - прокоментував Кулеба.



Проте міністр додав, що пріоритетом є розробка пакету стримування, щоб запобігти подальшій військовій ескалації.

Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну

Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.