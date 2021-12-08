Кулеба про переговори Байдена та Путіна: служать стримуванням і деескалацією
Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав переговори лідерів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна "стримуванням та деескалацією" можливої агресії РФ
Про це від повідомив у коментарі Reuters.
Очільник МЗС привітав зусилля США взяти участь у дипломатичному розв'язанні напруження в стосунках України та РФ.
"Сам контакт служить стримуванням і деескалацією. Ми цінуємо важливе дипломатичне залучення США до зусиль повернути Росію за стіл переговорів", - прокоментував Кулеба.
Проте міністр додав, що пріоритетом є розробка пакету стримування, щоб запобігти подальшій військовій ескалації.
- Нагадаємо, 7 грудня, президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели зустріч у режимі відеоконференції. Байден попередив Путіна про спільну з союзниками відповідь "економічними та іншими заходами" в разі нового нападу РФ на Україну
- Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 30.53Продаж 30.94
- Актуальне
- Важливе