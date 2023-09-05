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Контрабанда цигарок в Україні наразі в 7-9 разів більша, ніж за Януковича, - нардеп Железняк

5 вересня, 2023 вiвторок
20:30
Економіка контрафактні цигарки

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що обсяг нелегального виробництва та збуту цигарок в Україні зараз приблизно в 7-9 разів більший, ніж за часів Януковича

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Неподалік від Львова є одна тютюнова фабрика, яка дуже часто любить виробляти величезну кількість цигарок відомої марки, а потім ми знаходимо ці цигарки на ринках та в кіосках по всій території України. Щоб прогнати по документах ці партії цигарок в нас відбуваються масштабні купівлі тютюнових виробів. Для розуміння, після перевірки ми виявили, що окремі особи за рік купляли цигарки на 800 тис. грн.Думаю цим прикладом зрозуміло, що таким чином намагаються замести слід нелегального виробництва цигарок", - пояснив Железняк.

Народний депутат наголосив, що через нелегальний ринок тютюнових виробів держава втрачає 20 млрд грн.

"Виробництво цигарок для duty-free має бути заборонено до закінчення війни. Також мають бути опечатані виробництва, які цим займаються. Захід України страждає найбільше від цієї проблеми. Саме там сконцентрована найбільша кількість тютюнових фірм, які вирішили надурити державу й не платити податки. Для розуміння, половина контрабандного ринку в Україні складають тютюнові вироби. Обсяг нелегального виробництва та збуту цигарок зараз приблизно в 7-9 разів більший, ніж за часів Януковича. Таким чином держава втрачає 20 млрд грн щонайменше", - додав він.

  • 4 вересня Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі повідомив, що заборону на продаж цигарок в duty-free не вдалось запустити з 1 вересня 
     
Суспільство
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податки
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