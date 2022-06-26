Контрактників до армії Росії братимуть відразу після школи. Держдума змінює закон

Про це сьогодні, 26 червня 2022 року, повідомляє російска інформаційна агенція "Інтерфакс".

Одна з поправок показує, що громадяни чоловічої статі, що не перебувають у запасі, отримали середню загальну освіту та вступають на військову службу до Збройних сил РФ, війська Національної гвардії РФ можуть служити за контрактом.

Водночас пропонується законодавчо заборонити відправляти на збройні конфлікти солдатів, матросів, сержантів та старшин, які відслужили менше чотирьох місяців.

Як зазначає московська газета "Комерсант", відповідний законопроєкт розробив голова профільного оборонного комітету Андрій Картаполов.

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Документ вже ухвалено у першому читанні.

Тепер, з урахуванням схвалення від очолюваного ним же комітетом Думи, його розглянуть у другому читанні у вівторок, 28 червня.

Досі для того щоб піти контрктником в армію РФ потрібно закінчити принаймні коледж чи училище, тобто мати 19-20 років та певну певну спеціальність, пояснює Бі-бі-сі.

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