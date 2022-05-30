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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині зриває плани РФ. Росіяни намагаються відрізати українські війська на північ від Бахмута, - ISW

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині зриває плани РФ. Росіяни намагаються відрізати українські війська на північ від Бахмута, - ISW

30 травня, 2022 понедiлок
07:28
війна з Росією На фото Збройні сили України

Український контрнаступ на північному заході Херсонської області змусив російські війська зайняти оборонні позиції. Контрнаступ може завадити Росії просуватися територією України, а також ускладнить контроль над окупованими територіями

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Крім того, російські війська продовжують спроби повністю взяти під контроль Сєвєродонецьк. Українські війська провели обмежений контрнаступ і витіснили російське угруповання з Тошківки, що може завадити російським операціям в околицях Попасної.

Російські війська продовжували наступ на південний схід від Ізюма, але не зробили жодного підтвердженого просування до Слов’янська. Окупанти продовжували наступальні операції, щоб перерізати українські наземні лінії зв'язку на північний схід від Бахмута.

Російські війська продовжували наступальні операції, щоб перерізати українські наземні лінії зв'язку (GLOC) на північний схід від Бахмута, і, схоже, навряд чи намагатимуться безпосередньо атакувати місто.

Навколо Донецька загарбники продовжували безуспішні штурми Авдіївки.

  • Українські військові знищили ворожий командний пункт та 67 окупантів на Півдні.

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