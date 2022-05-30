Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині зриває плани РФ. Росіяни намагаються відрізати українські війська на північ від Бахмута, - ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Крім того, російські війська продовжують спроби повністю взяти під контроль Сєвєродонецьк. Українські війська провели обмежений контрнаступ і витіснили російське угруповання з Тошківки, що може завадити російським операціям в околицях Попасної.

Російські війська продовжували наступ на південний схід від Ізюма, але не зробили жодного підтвердженого просування до Слов’янська. Окупанти продовжували наступальні операції, щоб перерізати українські наземні лінії зв'язку на північний схід від Бахмута.

Російські війська продовжували наступальні операції, щоб перерізати українські наземні лінії зв'язку (GLOC) на північний схід від Бахмута, і, схоже, навряд чи намагатимуться безпосередньо атакувати місто.

Навколо Донецька загарбники продовжували безуспішні штурми Авдіївки.

Українські військові знищили ворожий командний пункт та 67 окупантів на Півдні.

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