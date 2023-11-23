Контрнаступ ЗСУ успішно триває, а ЄС має підтримати його зброєю і військовим потенціалом, - Мішель

Про це йдеться в інтерв'ю президента Євроради для Kyiv Independent.

"Я не думаю, що цей контрнаступ "провалився"", - сказав Мішель, відповідаючи на питання про можливий вплив повільних темпів виробництва та постачання Україні оборонної допомоги від країн-партнерів, адаптування РФ до міжнародних санкцій – на успіх контрнаступальних операцій ЗСУ.

У цьому контексті глава Євроради навів два приклади, які, на його думку, доводять невідповідність дійсності подібних тверджень про "провал" контрнаступу Сил оборони України.

"По-перше, надзвичайно важливо те, як українська армія досягла величезних успіхів у Чорному морі. Це важливий крок у правильному напрямку. По-друге, дуже важливим є нещодавній прогрес, досягнутий на лівому березі Дніпра", - пояснив він.

При цьому Мішель погоджується із важливістю подальшої підтримки України "великим військовим потенціалом".

"Це те, що ми хочемо зробити. Наприклад, ми вже навчили понад 30 000 солдатів і робитимемо більше", - сказав він.

Також глава Євроради наголосив на необхідності для ЄС прискорити та наростити виробництво озброєнь для надання його Україні