Контрнаступ ЗСУ успішно триває, а ЄС має підтримати його зброєю і військовим потенціалом, - Мішель
Очільник Європейської ради Шарль Мішель відзначив успіх ЗСУ на півдні країни та у Чорноморському регіоні і наголосив на потребі забезпечення України зброєю та військовим потенціалом
Про це йдеться в інтерв'ю президента Євроради для Kyiv Independent.
"Я не думаю, що цей контрнаступ "провалився"", - сказав Мішель, відповідаючи на питання про можливий вплив повільних темпів виробництва та постачання Україні оборонної допомоги від країн-партнерів, адаптування РФ до міжнародних санкцій – на успіх контрнаступальних операцій ЗСУ.
У цьому контексті глава Євроради навів два приклади, які, на його думку, доводять невідповідність дійсності подібних тверджень про "провал" контрнаступу Сил оборони України.
"По-перше, надзвичайно важливо те, як українська армія досягла величезних успіхів у Чорному морі. Це важливий крок у правильному напрямку. По-друге, дуже важливим є нещодавній прогрес, досягнутий на лівому березі Дніпра", - пояснив він.
При цьому Мішель погоджується із важливістю подальшої підтримки України "великим військовим потенціалом".
"Це те, що ми хочемо зробити. Наприклад, ми вже навчили понад 30 000 солдатів і робитимемо більше", - сказав він.
Також глава Євроради наголосив на необхідності для ЄС прискорити та наростити виробництво озброєнь для надання його Україні
- Нагадаємо, у Києві 21 листопада відбулася розширена зустріч президента України Володимира Зеленського з головою Євроради Шарлем Мішелем і очільницею Молдови Маєю Санду.
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