Контрнаступу ЗСУ у найгарячіших точках найближчими днями не буде, – радник міністра МВС
Радник міністра МВС Ростислав Смірнов переконаний, що наразі, ближчими днями не варто очікувати контрнаступу українських сил в найгарячіших точках. Проте він неодмінно буде, як тільки наші воїни отримають озброєння від міжнародних партнерів
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Ситуація найближчими днями не буде сильно змінюватись. Зараз ми перебуваємо на так званій другій фазі війни, це опозиційна війна. Тож лінія фронту наступні кілька днів точно суттєво не зміниться", – сказав він.
Також радник міністра МВС наголосив, що змін неодмінно варто очікувати, зокрема, коли прибуде нове озброєння.
"Передовсім, коли ми отримаємо важке озброєння дального радіусу дії, тоді ми зможемо відчутно для російських військ показати, що таке контрнаступ по всіх позиція", – сказав Смірнов.
- Військовий експерт Сергій Згурець переконаний, Херсонщина буде звільнена ЗСУ, а американські РСЗВ дадуть перевагу над російською армією. Зокрема Збройні сили Україні зможуть ефективніше проводити контрнаступальні дії після постачання американських РСЗВ MLRS та Himars.
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