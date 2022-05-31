Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Ситуація найближчими днями не буде сильно змінюватись. Зараз ми перебуваємо на так званій другій фазі війни, це опозиційна війна. Тож лінія фронту наступні кілька днів точно суттєво не зміниться", – сказав він.



Також радник міністра МВС наголосив, що змін неодмінно варто очікувати, зокрема, коли прибуде нове озброєння.



"Передовсім, коли ми отримаємо важке озброєння дального радіусу дії, тоді ми зможемо відчутно для російських військ показати, що таке контрнаступ по всіх позиція", – сказав Смірнов.



