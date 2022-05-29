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Головна Статті Херсонщина буде звільнена ЗСУ, а американські РСЗВ дадуть перевагу над російською армією. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Херсонщина буде звільнена ЗСУ, а американські РСЗВ дадуть перевагу над російською армією. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
29 травня, 2022 неділя
22:41
Статті Сергій Згурець

Збройні сили Україні зможуть ефективніше проводити контрнаступальні дії після постачання американських РСЗВ MLRS та Himars

ЗСУ провели контрнаступальні дії на Херсонщині

Цей тиждень був дуже цікавий на події, зокрема на Херсонщині. Там Збройні сили України здійснили контрнаступ на низку населених пунктів, які були окуповані ворогом. Ворога вдалося вибити з трьох населених пунктів - Андріївка, Лозове та Білогірка. Завдяки успішним діям ЗСУ змогли просунутись на 10 км вглиб території, яку ворог утримував. Це дуже цікаві події, оскільки цей вдалий контрнаступ ЗСУ створює серйозні ризики для розсікання угруповання російських військ, що розташовані на півночі Херсонської області. Контрнаступу наших військ передувала досить активна артилерійська підготовка, а також ЗСУ активно використовували бойову авіацію. Ситуація на цій лінії фронту буде розвиватись. Ворог намагається здійснити певні заходи, щоб підсилити свої сили. Росіяни перекидають на окуповану територію Херсонської області ЗРК С-300, щоб здійснювати прикриття своїх військ з неба. Однак на цьому напрямку прогрес ЗСУ є і ворог має великі втрати. Про це свідчить те, що ворог перекидає на Херсонщину застарілу техніку, зокрема танки Т-62. Це російським військам вже не допоможе. Херсонщина буде звільнена Збройними силами України.



Мапа бойових дій на Херсонщині

Російський наступ на Сєвєродонецьк частково зупинений

Ситуація біля міста Сєвєродонецьк є складнішою. За даними Генштабу, ворог продовжував бойові дії, намагаючись атакувати Сєвєродонецьк. Успіху російські війська біля Сєвєродонецька не мають. Росіяни утримують деякі об’єкти на околицях цього населеного пункту. Завдяки нашим резервам ЗСУ змогли відкинути ворога від траси Бахмут-Лисичанськ. Однак ризики відновлення наступу росіян для захоплення контролю над цією трасою залишаються. Ворог сьогодні максимально використовує всі свої можливості з артилерії та авіації, щоб забезпечити захоплення Сєвєродонецька. Наша армія використовує іншу тактику. ЗСУ здійснює зусилля, пов’язані з активною обороною. Мета такої тактики - максимальні втрати та виснаження ворога. В перспективі українські сили можуть відійти з Сєвєродонецька, але після того, як завдадуть максимальних втрат російським військам. Цікавий висновок зробили експерти американського Інституту вивчення війни. На їхню думку, незалежно від того як завершиться битва за Сєвєродонецьк, російський наступ на оперативному та стратегічному рівнях буде вичерпаний. Оскільки виснажливі бойові дії не дозволять росіянам вести наступальні операції на інших напрямках.



Мапа бойових дій на північно-східному напрямку

Постачання далекобійних РСЗВ MLRS та Himars нададуть перевагу ЗСУ над російською артилерією

Росіяни почали знімати з консервації застарілі зразки військової техніки. Зокрема, танки Т-62 та Т-72. З українською армією відбувається зовсім протилежна ситуація. Час на боці ЗСУ. Ми підійшли до того моменту, коли можемо сподіватися на реальну бойову міць, яку нам надають наші союзники. Історія з американськими РСЗВ MLRS та Himars є ознакою цього прогресу. Дані зразки зброї розроблялись свого часу для того, щоб стримати СРСР від наступу на Європу. Далекобійні засоби різного призначення мали на великій дистанції знищувати резерви противника. У великих конфліктах РСЗВ MLRS та Himars не використовувались. Україна стане першим полігоном, який підтвердить ефективність американських РСЗВ, яка може нівелювати перевагу артилерії росіян, що на сьогодні ще існує. США сьогодні мають на складах понад 800 пускових установок РСЗВ MLRS та Himars і 4000 ракет до них. Отримання цих зразків озброєнь надасть перевагу ЗСУ в протистоянні з російською армією.

Протикорабельні комплекси "Гарпун" зменшать активність Чорноморського флоту РФ

Міністр оборони Олексій Рєзніков повідомив про те, що Україна отримала протикорабельні ракети "Гарпун" за сприянням Данії, Нідерландів та Великої Британії. Ці протикорабельні ракети можуть вже використовуватись проти Чорноморського флоту РФ. Понад 20 українських військовослужбовців пройшли навчання у США. Берегові протикорабельні комплекси "Гарпун" мають декілька модифікацій та дальність ураження цілі від 120 до 150 км. Завдяки цим ракетам ми матимемо можливість захистити Одесу від десантних операцій противника, а в перспективі суттєво зменшити потенціал російського флоту у Чорному морі.



Дальність пуску протикорабельних ракет "Гарпун"

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Сєвєродонецьк
війна з Росією
російська агресія
РСЗВ
контрнаступ
Чорноморський флот Росії
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