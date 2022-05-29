Про це інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Росіяни платять ціну за свій поточний тактичний успіх, який непропорційний будь-якій реальній оперативній або стратегічній вигоді, яку вони можуть отримати. Сам Сєвєродонецьк важливий на цьому етапі війни передусім тому, що це останній значний населений пункт Луганської області, який росіяни не контролюють. Його захоплення дозволить Москві заявити, що вона повністю убезпечила Луганську область, але не дасть Росії жодної іншої значної військової чи економічної вигоди. Це особливо вірно, оскільки російські війська руйнують місто, атакуючи його, і контролюватимуть його уламки, якщо захоплять його", – йдеться в матеріалі Інституту.

Ціль Росії щодо Сєвєродонецька не виправдовує залучені сили, техніку та матеріальну частину вкладену в цю операцію.

"Зараз Путін кидає людей і боєприпаси в останній великий населений пункт у цій області, Сєвєродонецьк, що залишився, так, ніби його взяття означає перемогу у війні для Кремля. Він помиляється. Коли закінчиться Сєвєродонецька битва, незалежно від того, чия сторона утримує місто, наступ росіян на оперативному та стратегічному рівнях, ймовірно, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські сили", – додають в ISW.

Зазначається, що українська армія зазнає серйозних втрат у битві за Сєвєродонецьк, тому можуть програти найближчими днями, якщо Сєвєродонецьк впаде, хоча можливий й інший розвиток подій.

"Російські війська атакують Сєвєрдонецьк, хоча ще не оточили його. Вони досягають територіальних переваг і можуть досягти успіху в захопленні міста та районів далі на захід. Українські військові стикаються з найсерйознішим викликом, з яким вони зіткнулися після ізоляції заводу "Азовсталь" у Маріуполі, і цілком можуть зазнати значної тактичної поразки найближчими днями, якщо впаде Сєвєродонецьк, хоча такий результат аж ніяк не є певним, і російські напади цілком можуть знову зупинитися", – йдеться в повідомленні.

Так, якщо війська РФ, що застрягли на другорядних напрямках, втратять волю до бою, адже битва за Сєвєродонецьк забирає більшу частину доступних Росії засобів, Україна має шанс розпочати серйозні контрнаступи з хорошими шансами на успіх. Утім у ISW заявляють, що ця перспектива невизначена, і Україна може не мати можливості скористатися нагодою, навіть якщо вона з’явиться.

Російські війська 27 травня розпочали прямий штурм Сєвєродонецька. Місто повністю не оточили. Російські окупаційні війська здійснили невдалу спробу штурму Сєвєродонецька на Луганщині та після втрат відійшли на раніше зайняті позиції.

Нагадаємо, як повідомляв голова ВЦА Стрюк, Сєвєродонецьк зазнає перехресних обстрілів з трьох боків.

Росіяни продовжують щільно обстрілювати Луганську область, у Сєвєродонецьку четверо загиблих в одній багатоповерхівці.

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