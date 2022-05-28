Окупанти не зуміли оточити Сєвєродонецьк і розпочали штурм – ISW
Російські війська 27 травня розпочали прямий штурм Сєвєродонецька. Місто повністю не оточили
Про це повідомляє Інститут дослідження війни ISW
Геолокаційні відео підтвердили, що чеченські підрозділи російської армії 27 травня захопили готель, розташований у північній частині Сєвєродонецька. Голова Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олексій Стрюк повідомив, що раніше, 26 травня, українські війська відбили атаки Росії на готель, але згодом окупанти захопили позиції.
У повідомленні зазначається, що російські війська також продовжували наступ на Сєвєродонецьк через Устинку та Борисівське за 9 км та 14 км на південний схід від міста відповідно.
У Інституті уточнюють, що "ЛНР" неправдиво інформувала, нібито російські війська перерізали всі шляхи та оточили Сєвєродонецьк, захопивши українські підрозділи в Сєвєродонецькому котлі, хоча це не відповідає дійсності. Російські сили не зуміли повністю оточити українських захисників.
- Нагадаємо, як повідомляв голова ВЦА Стрюк, Сєвєродонецьк зазнає перехресних обстрілів з трьох боків.
- Росіяни продовжують щільно обстрілювати Луганську область, у Сєвєродонецьку четверо загиблих в одній багатоповерхівці
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.82
Купівля 34.82Продаж 35.93
-
EUR
Купівля 36.71Продаж 38.24
- Актуальне
- Важливе