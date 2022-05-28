Окупанти не зуміли оточити Сєвєродонецьк і розпочали штурм – ISW

Про це повідомляє Інститут дослідження війни ISW

Геолокаційні відео підтвердили, що чеченські підрозділи російської армії 27 травня захопили готель, розташований у північній частині Сєвєродонецька. Голова Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олексій Стрюк повідомив, що раніше, 26 травня, українські війська відбили атаки Росії на готель, але згодом окупанти захопили позиції.

У повідомленні зазначається, що російські війська також продовжували наступ на Сєвєродонецьк через Устинку та Борисівське за 9 км та 14 км на південний схід від міста відповідно.

У Інституті уточнюють, що "ЛНР" неправдиво інформувала, нібито російські війська перерізали всі шляхи та оточили Сєвєродонецьк, захопивши українські підрозділи в Сєвєродонецькому котлі, хоча це не відповідає дійсності. Російські сили не зуміли повністю оточити українських захисників.

Нагадаємо, як повідомляв голова ВЦА Стрюк, Сєвєродонецьк зазнає перехресних обстрілів з трьох боків.

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