Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"За добу обстріляли міст, проїзд ускладнений. Бої йдуть на околицях, були спроби з одного боку заходу ворога у місто. Працює артилерія, місто обстрілюється у хаотичному порядку. Є постраждалі волонтери. Місто знищується. Сєвєродонецьк знаходиться майже в оточені та обстрілюється з трьох боків перехресними обстрілами, які руйнують житлові будинки та інфраструктуру міста", - наголосив Стрюк.

Також голова Сєвєродонецької ВЦА додав, що траса Лисичанськ - Бахмут знаходиться під контролем ЗСУ, але вона небезпечна. Тому що підпадає у зону ураження ворожої артилерії та мінометного вогню.

"У Сєвєродонецьку ще залишається близько 12 тис. мешканців. По місту люди майже не пересуваються. В основному пересуваються волонтери, або поліція коли необхідно надати допомогу", - розповів Стрюк.

Росіяни продовжують щільно обстрілювати Луганську область, у Сєвєродонецьку четверо загиблих в одній багатоповерхівці

На питання ведучого – скільки наразі відсотків територій Луганщини окуповано армією Росії, очільник області відповів: "Я думаю приблизно 95%"

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb