Сєвєродонецьк зазнає перехресних обстрілів з трьох боків, - голова ВЦА Стрюк
Голова Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк повідомив, що бої йдуть на околицях та ворог намагався зайти у місто
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"За добу обстріляли міст, проїзд ускладнений. Бої йдуть на околицях, були спроби з одного боку заходу ворога у місто. Працює артилерія, місто обстрілюється у хаотичному порядку. Є постраждалі волонтери. Місто знищується. Сєвєродонецьк знаходиться майже в оточені та обстрілюється з трьох боків перехресними обстрілами, які руйнують житлові будинки та інфраструктуру міста", - наголосив Стрюк.
Також голова Сєвєродонецької ВЦА додав, що траса Лисичанськ - Бахмут знаходиться під контролем ЗСУ, але вона небезпечна. Тому що підпадає у зону ураження ворожої артилерії та мінометного вогню.
"У Сєвєродонецьку ще залишається близько 12 тис. мешканців. По місту люди майже не пересуваються. В основному пересуваються волонтери, або поліція коли необхідно надати допомогу", - розповів Стрюк.
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