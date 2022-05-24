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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Загарбники обстріляли старі райони Сєвєродонецька: пошкоджено щонайменше 6 багатоповерхівок, в одній з них загинуло четверо людей

Загарбники обстріляли старі райони Сєвєродонецька: пошкоджено щонайменше 6 багатоповерхівок, в одній з них загинуло четверо людей

24 травня, 2022 вiвторок
08:33
війна з Росією Руйнування на Вінниччині

Росіяни продовжують щільно обстрілювати Луганську область, у Сєвєродонецьку четверо загиблих в одній багатоповерхівці

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.

"Росіяни хаотично та майже безперервно обстрілюють обласний центр. Трагедія сталася у старих районах міста", – написав він.

За його словами, 23 травня росіяни дуже щільно обстрілювали одну з вулиць Сєвєродонецька в старому районі, загалом у місті пошкоджено щонайменше шість будинків. В одній з багатоповерхівок знайшли тіла чотирьох людей.

"Коли поліцейські першими приїхали на допомогу, вони знайшли тіла двох чоловіків та жінки без ознак життя. Ще одна жінка була важкопоранена. Їй надали першу допомогу та госпіталізували. Померла вона вже на операційному столі. Всі четверо перебували в одній багатоповерхівці", – зазначив Гайдай.

Ще шість будинків 23 травня окупанти обстрілами пошкодили у Лисичанську, де в одній з багатоповерхівок вдалося врятувати життя чоловікові. Чотири будинки Росія зруйнувала в Золотому та три – в Новодружеську.

Утім, через потужні обстріли на Луганщині важко дістатися до місць руйнувань та оцінити їх, кажуть в ОВА.

"Так, із дводенним запізненням ми отримали інформацію, що ворог знов розстріляв будівлю обласної спеціалізованої школи. Це інтернат для дітей у Гірському, який мав сучасні умови для їх навчання. "Руський мир" зробив все, щоб їх забрати. Також постійно надходять дані про зруйновані об’єкти житлового фонду в Попасній і Рубіжному", – вказав голова ОВА.

Загалом Росія на фронті зосередилася на наступальній операції з оточення Лисичанська та Сєвєродонецька. Ворог за підтримки артилерії штурмує напрямки Тошківки та Устинівки поблизу Лисичанська.

ЗСУ 23 травня відбили 16 атак росіян, знищили вісім ворожих танків, 22 одиниці бойової броньованої техніки та один ворожий автомобіль. Підрозділи ППО збили безпілотник типу "Гранат" і 6 "Орланів-10".

  • Нагадаємо, окупанти намагаються вийти на адміністративні кордони Луганської області.
  • З 24 лютого до 21 травня окупанти втратили близько 28 850 військових, 1278 танків, 596 систем артилерії, 462 БПЛА й 169 гелікоптерів.

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Луганська область
Сєверодонецьк
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