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"Контролюють понад рік": у ВМС розповіли подробиці повернення "вишок Бойка"

12 вересня, 2023 вiвторок
13:31
Війна з Росією Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук

Берегові ракетно-артилерійські війська ВМС уже понад рік контролюють "вишки Бойка". Російські кораблі перестали наближатись до них після знищення одного з них

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Берегові ракетно-артилерійські війська ВМС понад рік повністю контролюють частину Чорного моря, де встановлені так звані вишки Бойка", - сказав він.

Він зазначив, що російські військові кораблі припинили туди заходити після того, як у червні 2022 року вдалося потопити корабель "Василь Бех".

За його словами, дістатися "вишок Бойка" на ґумових човнах було важко, спецпризначенці ризикували життям, адже "не можна було включати, що туди може зайти якась диверсійна група". До того ж була небезпека з повітря.

"Дістатися на таку відстань, на гумових човнах – це реально треба бути дуже крутими хлопцями, якими гурівці і є", - розповів Пелетнчук.

"Вишками Бойка" називають бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Детальніше про це – тут.

Новини
ВМСУ
Чорне море
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