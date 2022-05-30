Про це повідомила Служба безпеки України у телеграм.

"Служба безпеки встановила, що спецслужби рф провели серію провокацій у тимчасово окупованих районах Півдня та Сходу України. Ворог планував зробити постановочні сюжети для ЗМІ, щоб звинуватити працівників ОБСЄ у нібито шпигунстві на користь СБУ, скомпрометувати місію та поставити під сумнів її об’єктивність", – йдеться у повідомленні.

Щоб зібрати "докази", російська ФСБ незаконно вдиралася до помешкань працівників ОБСЄ та вибивала з них ніби-то компрометуючу інформацію.

"Так, у тимчасово окупованому Херсоні співробітники фсб, представляючись працівниками СБУ, під відеозапис змусили працівника Моніторингової місії ОБСЄ підписати "угоду про негласну співпрацю", – зазначають українські правоохоронці.

Ще кількох працівників місії окупанти затримали і намагалися скомпрометувати, додає СБУ.

Крім того, з 16 по 23 травня співробітники російської ФСБ під погрозою вбивства змусили працівників місії на камеру "засвідчити" пограбування офісу нібито українськими правоохоронцями. Це при тому, що російські окупанти до того п'ять разів приїздили та грабували його.