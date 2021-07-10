Корабель SpaceX Cargo Dragon повернувся із 2,5 тоннами вантажу на Землю
Космічний корабель Cargo Dragon компанії SpaceX успішно повернувся на Землю із 2,5 тоннами вантажу
Про це повідомляє Asteropspace у twitter.
Cargo Dragon відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС), та приводнився у Мексиканській затоці.
Капсула опустилася на воду за допомогою парашутної системи. Корабель доставив на Землю майже 2,5 тонни вантажу, зокрема, результати наукових експериментів на МКС.
Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатен повертати вантажі на Землю. Загалом він пробув на орбіті понад місяць.
- Нагадаємо, 5 червня вантажний корабель американської компанії SpaceX Cargo Dragon успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією.
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