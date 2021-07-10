Корабель SpaceX Cargo Dragon повернувся із 2,5 тоннами вантажу на Землю

Про це повідомляє Asteropspace у twitter.

Cargo Dragon відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС), та приводнився у Мексиканській затоці.

Капсула опустилася на воду за допомогою парашутної системи. Корабель доставив на Землю майже 2,5 тонни вантажу, зокрема, результати наукових експериментів на МКС.

Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатен повертати вантажі на Землю. Загалом він пробув на орбіті понад місяць.



The SpX CRS-22 #CargoDragon space freighter, which departed the #ISS on July 8, is expected to splash down in the Gulf of Mexico tomorrow morning, July 10 at ~03:29 UTC.



The landing won't be broadcasted.



Image Credit: NASA/Cory Huston pic.twitter.com/l6VY3mUJvN — Asteropspace (@Asteropspace) July 9, 2021

Нагадаємо, 5 червня вантажний корабель американської компанії SpaceX Cargo Dragon успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією.

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