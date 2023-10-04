Корабель "Циклон" і ракетоносії в Азовському морі: ВМС України пояснили тактику флоту РФ
Речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив присутність двох ракетоносіїв в Азовському морі та що не так із "Циклоном"
Про це він розповів у Медіацентрі Україна.
Військовий наголосив, що російське судно "Циклон" хоч і ходить в море, проте свої функції виконувати не може.
"Це звичайний малий ракетний корабель, серійного типу. По факту це просто платформа, яка має вийти в море, запустити 8 ракет, які мають дальність близько дві тисячі кілометрів, і сховатися назад. Це єдиний його функціонал. Але навіть на це він наразі неспроможний", - сказав Плетенчук.
Спікер ВМС пояснив, що "Циклон" не пройшов необхідні випробування.
"Це останній корабель, який вони побудували, сподіваюсь у всіх сенсах останній, в нашому тимчасово окупованому Криму. І він не пройшов державні випробування щодо запуску ракет, попри те, що він в строю вже фактично пів року, він і далі їх не запускає", – розповів військовий.
Станом на 13:30 в Азовському морі присутні два ракетоносії із залпом – до 8 пострілів.
"Новим є наявність зараз в Азовському морі двох носіїв. Загальний залп там може складати до восьми одиниць, і один корабель бойовий, окрім того", – пояснив Плетенчук.
Військовий припускає, що ворог має таку тактику – періодичного переміщення своїх кораблів між різними портами – Феодосія, Новоросійськ, Севастополь.
"У Севастополь намагаються заходити якомога рідше, тому що не відчувають там того рівня безпеки, до якого вони звикли. Але все одно мають туди періодично заходити, у Севастополь, тому що завантаження "калібрів" відбувається там. Решта кораблів тримаються ближче до новоросійської бази. І періодично вони стали заходити в Азовське море", – додав речник ВМС.
- Нагадаємо, актуальна інформація про розміщення російських кораблів в українських акваторіях тут.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.15
- EUR Купівля 39.67Продаж 40.7
- Актуальне
- Важливе