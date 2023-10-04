Корабель "Циклон" і ракетоносії в Азовському морі: ВМС України пояснили тактику флоту РФ

Про це він розповів у Медіацентрі Україна.

Військовий наголосив, що російське судно "Циклон" хоч і ходить в море, проте свої функції виконувати не може.

"Це звичайний малий ракетний корабель, серійного типу. По факту це просто платформа, яка має вийти в море, запустити 8 ракет, які мають дальність близько дві тисячі кілометрів, і сховатися назад. Це єдиний його функціонал. Але навіть на це він наразі неспроможний", - сказав Плетенчук.

Спікер ВМС пояснив, що "Циклон" не пройшов необхідні випробування.

"Це останній корабель, який вони побудували, сподіваюсь у всіх сенсах останній, в нашому тимчасово окупованому Криму. І він не пройшов державні випробування щодо запуску ракет, попри те, що він в строю вже фактично пів року, він і далі їх не запускає", – розповів військовий.

Станом на 13:30 в Азовському морі присутні два ракетоносії із залпом – до 8 пострілів.

"Новим є наявність зараз в Азовському морі двох носіїв. Загальний залп там може складати до восьми одиниць, і один корабель бойовий, окрім того", – пояснив Плетенчук.

Військовий припускає, що ворог має таку тактику – періодичного переміщення своїх кораблів між різними портами – Феодосія, Новоросійськ, Севастополь.

"У Севастополь намагаються заходити якомога рідше, тому що не відчувають там того рівня безпеки, до якого вони звикли. Але все одно мають туди періодично заходити, у Севастополь, тому що завантаження "калібрів" відбувається там. Решта кораблів тримаються ближче до новоросійської бази. І періодично вони стали заходити в Азовське море", – додав речник ВМС.