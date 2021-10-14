Корабель ВМС “Балта”, який зазнав лиха біля Зміїного, буксирують до Одеси
Особовий склад корабля ВМС “Балта”, який не задіяно у заходах з боротьби за живучість судна, доставлено у пункт постійної дислокації. Військовослужбовці почувають себе добре
Про це повідомляє пресцентр ВМС ЗСУ.
Додатково задіяно особовий склад аварійно-рятувального загону ВМС, який знаходиться на кораблі та забезпечує проведення заходів з боротьби за живучість судна.
Наразі здійснюється буксирування корабля до пункту базування в Одесі у супроводженні кораблів і катерів ВМС та підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» Міністерства інфраструктури.
- Нагадаємо, що 13 жовтня під час виконання завдань за призначенням судно розмагнічнування «Балта» зазнало лиха поблизу острова Зміїний.
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