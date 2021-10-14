Корабель ВМС “Балта”, який зазнав лиха біля Зміїного, буксирують до Одеси

Про це повідомляє пресцентр ВМС ЗСУ.

Додатково задіяно особовий склад аварійно-рятувального загону ВМС, який знаходиться на кораблі та забезпечує проведення заходів з боротьби за живучість судна.

Наразі здійснюється буксирування корабля до пункту базування в Одесі у супроводженні кораблів і катерів ВМС та підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» Міністерства інфраструктури.

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