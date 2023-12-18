Корабельне угруповання РФ у Чорному та Азовському морях фактично згорнуте, - Гуменюк
Наталя Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник, зазначила, що останнім часом може назбиратися в Чорному та Азовському морях 2-3 одиниці ворожих кораблів, інколи до 5
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Загалом корабельне угруповання ворога фактично згорнуте. В останній час 2-3 одиниці, а часом до 5, разом можуть назбиратися в Чорному та Азовському морях. Як правило в Азовському морі чергує одна одиниця, яка контролює надводну обстановку та Керченську протоку. А у Чорному морі це переважно звичайне патрулювання та охорона місць базування, тобто це 2-4 одиниці, які вже забулися, яка навігація у північно-західній частині Чорного моря", - прокоментувала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.
За її словами, на початку повномасштабного вторгнення противник саме північно-західну частину Чорного моря оголосив зоною проведення контртерористичної операції. А коли росіяни з'ясували, що там терористів немає, напевно, і згорнулися, переїхавши до Новоросійська.
"Інформація про наявність потужностей ворожого флоту, у тому числі ракетоносіїв, у Середземному морі – це більш для загального орієнтування. Ми розуміємо, що маємо справу з країною-терористкою, яка не рахується з правилами та законами ведення війни, ігнорує всі норми міжнародного права. Відповідно, гіпотетично може застосувати ракети, озброєння навіть звідти. Але ворожим ракетам доведеться подолати повітряний простір кількох країн НАТО і навряд чи на це противник зважиться, хоча ступінь божевілля ми залишаємо у розмірах похибки. Тому воліємо контролювати що вони там мають і де", - підкреслила Наталя Гуменюк.
- Раніше у ВМС пояснили тривалу відсутність ракетних ударів РФ з моря. Через вимушену передислокацію ракетоносіїв із тимчасово окупованого Криму до Новоросійська РФ не має змоги атакувати ракетами з моря.
- 16 грудня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебував один російський корабель, проте це не ракетоносій. РФ завела їх до пунктів базування
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