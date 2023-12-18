Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Корабельне угруповання РФ у Чорному та Азовському морях фактично згорнуте, - Гуменюк
Ексклюзив

Корабельне угруповання РФ у Чорному та Азовському морях фактично згорнуте, - Гуменюк

18 грудня, 2023 понедiлок
08:20
Війна з Росією російський військовий корабель

Наталя Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник, зазначила, що останнім часом може назбиратися в Чорному та Азовському морях 2-3 одиниці ворожих кораблів, інколи до 5

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Загалом корабельне угруповання ворога фактично згорнуте. В останній час 2-3 одиниці, а часом до 5, разом можуть назбиратися в Чорному та Азовському морях. Як правило в Азовському морі чергує одна одиниця, яка контролює надводну обстановку та Керченську протоку. А у Чорному морі це переважно звичайне патрулювання та охорона місць базування, тобто це 2-4 одиниці, які вже забулися, яка навігація у північно-західній частині Чорного моря", - прокоментувала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

За її словами, на початку повномасштабного вторгнення противник саме північно-західну частину Чорного моря оголосив зоною проведення контртерористичної операції. А коли росіяни з'ясували, що там терористів немає, напевно, і згорнулися, переїхавши до Новоросійська.

"Інформація про наявність потужностей ворожого флоту, у тому числі ракетоносіїв, у Середземному морі – це більш для загального орієнтування. Ми розуміємо, що маємо справу з країною-терористкою, яка не рахується з правилами та законами ведення війни, ігнорує всі норми міжнародного права. Відповідно, гіпотетично може застосувати ракети, озброєння навіть звідти. Але ворожим ракетам доведеться подолати повітряний простір кількох країн НАТО і навряд чи на це противник зважиться, хоча ступінь божевілля ми залишаємо у розмірах похибки. Тому воліємо контролювати що вони там мають і де", - підкреслила Наталя Гуменюк.

  • Раніше у ВМС пояснили тривалу відсутність ракетних ударів РФ з моря. Через вимушену передислокацію ракетоносіїв із тимчасово окупованого Криму до Новоросійська РФ не має змоги атакувати ракетами з моря. 
  • 16 грудня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебував один російський корабель, проте це не ракетоносій. РФ завела їх до пунктів базування
Україна
Росія
корабель
Азовське море
НАТО
Чорноморський флот Росії
Чорне море
Читайте також:
ЗРК Patriot
15 грудня, 2023 п'ятниця
"Під Житомиром знищили 5 пускових установок ЗРК Patriot": Росія запустила новий фейк
Олексій Резніков
17 грудня, 2023 неділя
Масова критика Резнікова: росіяни провернули наймасштабнішу ІПСО в історії TikTok, - розслідування
Тетяна Чорновол
Автор Христина Яцків
16 грудня, 2023 субота
Я зараз стикаюся з тим, що командири хваляться кількістю втрат: військова Тетяна Чорновол у розмові з Еспресо
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.04
    Купівля 37.04
    Продаж 37.61
  • EUR
    Купівля 40.13
    Продаж 41.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
18 грудня
09:49
Болгарія
У Болгарії обмежать імпорт сільськогосподарської продукції
09:30
Віктор Орбан
У ЄС планують позбавити Орбана права голосу, аби схвалити допомогу Україні, - Financial Times
09:12
Ексклюзив
кордон
ДПСУ розповіла про зміни прикордонного режиму для перебування у смузі 5 км від кордону
09:09
метро
Киянам компенсуватимуть вартість поїздок за пересадки через закриті станції метро
09:08
Дмитро Кулеба
"Повинні діяти разом, як брати": Кулеба закликав партнерів збільшити виробництво зброї
08:58
Саміт ЄС, Віктор Орбан
"Троянський кінь, що працює в інтересах РФ": чеський міністр розкритикував Орбана через блокування допомоги Україні на саміті ЄС
08:52
вибори у Австрії
Уперше за 10 років в Іраку проходять місцеві вибори
08:24
Саміт ЄС, Олаф Шольц
"Вчинок увійде в історію": Кулеба подякував Шольцу за те, що на саміті ЄС той попросив Орбана вийти із зали
08:06
OPINION
Віктор Андрусів
Україна — це великий Паперовий Левіафан
07:51
Оновлено
Втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 44 танки, 60 бронемашин і 1090 військових, - Генштаб
07:38
пістолет
У Мексиці невідомі напали на готель, де відбувалася вечірка: загинули 12 людей
07:37
Володимир Путін
Путін протягом двох десятиліть намагається створити передумови для розпаду НАТО, - ISW
07:08
Сербія
У Сербії партія Вучича оголосила про перемогу у виборах, опозиція заявила про фальсифікації
06:58
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Вночі Сили оборони знищили п'ять "шахедів"
06:36
Ізраїль
Ізраїль та ХАМАС близькі до нового перемир'я, - Reuters
06:25
Німеччина уряд
Німецька митниця вилучатиме підсанкційні товари з посилок із Росії, - DW
05:50
Джо Байден
Машина врізалась в кортеж Байдена
05:25
Сенат США
Переговори у Сенаті США, які мають розблокувати нову допомогу для України, просунулись, - The Hill
00:46
Катрін Колонна
"Негайне та тривале перемир'я": до Ізраїлю приїхала глава МЗС Франції
00:09
КНДР ракета
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
2023, неділя
17 грудня
23:42
Окупанти в Криму
Українські партизани в Криму простежили за переміщенням зенітної установки ворога, - "Атеш"
23:18
росія, Китай
РФ заявила про новий рекорд з постачання газу до Китаю
22:49
Отар Иоселиани
У 89 років помер грузинсько-французький кінорежисер Отар Іоселіані
22:34
Ексклюзив
Петро Порошенко
Україна має знайти порозуміння з Орбаном та іншими незручними країнами ЄС, - Порошенко
22:31
Знешкодження ворожої ДРГ
Росія активізувала ДРГ на Сумщині та Харківщині
22:10
Оновлено
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
У приміщенні, яке міг у майбутньому використовувати Залужний для роботи, виявили "прослушку": СБУ відкрила провадження
21:56
Україна отримала польські самохідні міномети Rak, - Bild
21:34
курячі яйця
Туреччина та Азербайджан врятують Росію з яйцями
21:29
Пташенята пінгвінів
Біля станції "Академік Вернадський" з'явилися перші пташенята пінгвінів
21:18
Ексклюзив
На фото: удар по авіабазі Пскова та знищені Іл-76
Поки Україна не має F-16, то мусить знищувати ворожі літаки на землі, - полковник запасу ЗСУ Світан
21:05
Су-25
Російські зенітники помилково збили власний штурмовик Су-25
20:52
Поблизу столичної станції метро "Деміївська" просідає ґрунт
Поблизу столичної станції метро "Деміївська" просідає ґрунт
20:49
Огляд
Донецьк: прильот по нафтобазі
Потужна "бавовна" у Таганрозі та підірваний потяг у тимчасово окупованому Мелітополі: де у росіян вибухало цього тижня
20:34
Оновлено
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
Російські добровольці здійснили рейд на Бєлгородщину. ГУР підтвердило
20:32
обстріл, ППО
Українська ППО знищила 2 БПЛА поблизу Павлограда
20:17
Ексклюзив
Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)
"Треба знищити надію російської еліти, що вони можуть вижити з Путіним, адже це не так", - ексдепутат держдуми РФ Пономарьов
20:15
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Бійці ЦАХАЛ знайшли найбільший тунель бойовиків ХАМАС у Газі
20:00
OPINION
Галина Пагутяк
Не всі приїдуть на Різдво
19:36
Екатерина Дунцова
Провінційну журналістку Дунцову висунули в президенти РФ. Ведучий просив не ставити їй "політичних питань"
19:27
Ексклюзив
терористи ХАМАС
Звільнення заручників та перемога над ХАМАСом є протилежними цілями війни у Газі, - Гендельман
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV