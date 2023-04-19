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Огляд

Кораблі РФ чинять диверсії в Північному морі, судна з українським зерном знову перевіряють, Київ закликає Shell виділити Україні $1 млрд з "кривавих грошей". Світові ЗМІ про Україну 19 квітня

Юрій Мартинович
19 квітня, 2023 середа
21:50
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

Обстріли Бахмута російською артилерією та авіацією посилюються, в Україну прибули системи "Патріот", Володимир Зеленський знову запросив спікера Палати представників США Кевіна Маккарті відвідати Київ, за посередництва ООН відновилися перевірки суден, що перевозять українське зерно

Про це і не тільки світові ЗМІ писали 19 квітня:

The New York Times:

У The New York Times написали репортаж про роботу української групи з розмінування території. Щоб контрнаступ України був успішним, її армії доведеться подолати землю, вкриту російськими мінами, мінами-пастками та дротами. Ось тут і з’являється "Дракон", або "Змій Горинич". "Дракон" — так солдати називають машину розмінування радянських часів. Транспортний засіб запускає ракету, яка летить на 500 ярдів і буксирує лінію вибухівки, детонуючи будь-які наземні міни. Іноді неможливо скористатися Драконом. Транспортний засіб видно на відкритому повітрі і, отже, завжди є ціллю. Тому розмінування вручну все ще є першочерговим вибором, оскільки це можна зробити непомітно.

Також у The New York Times написали про те, що обстріли Бахмута російською артилерією та авіацією посилюються. За словами високопоставленого українського генерала, київські війська залишаються у місті, в якому місяці тривають боїв, але російські сили перетворюють його "на руїни".

Протягом місяців кровопролитних боїв російські війська неухильно просувалися до Бахмута, а зараз українські війська захищають частину західної частини міста. Міністерство оборони Росії заявило в понеділок, що його штурмові війська захопили ще два райони на півдні та північному заході міста, хоча незалежно підтвердити цю заяву не вдалося.

The Washington Post:

У The Washington Pos написали статтю про те, що США занепокоєні зближенням Бразилії, Росії та Китаю. Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відвідав президента Байдена в Білому домі в лютому. У спільній заяві Байдена і Лули було підтверджено їхнє зобов’язання "спільно працювати над зміцненням демократичних інститутів" і "продовжувати відкидати екстремізм і насильство в політиці". Та розбіжності згодом ставали все помітнішими. Лула пропустив другий саміт Байдена за демократію наприкінці минулого місяця і не приєднався до заяви Байдена, яка засуджувала вторгнення Росії в Україну. Лула також не погодився на попередній запит канцлера Німеччини Олафа Шольца надіслати боєприпаси для допомоги Києву у військових діях.

Натомість під час великої поїздки до Китаю наприкінці минулого тижня Лула закликав Сполучені Штати та Європейський Союз "припинити заохочувати війну" та "почати говорити про мир". Тон його зауважень викликав різку реакцію адміністрації Байдена.

Також американські журналісти написали, що президент України Володимир Зеленський знову запросив спікера Палати представників США Кевіна Маккарті відвідати Київ. Офіс спікера не відповів на запит про коментар.

Politico:

У Politico написали статтю про те, що в Україну прибули системи "Патріот". Системи протиракетної оборони були першими у списку бажань Києва, тому це здійснення мрії мільйонів українців. Системи протиракетної оборони Patriot від західних союзників прибули в Україну в середу, повідомили українські чиновники.

Одну із систем подарували Сполучені Штати, а іншу спільно подарували Німеччина та Нідерланди. Українські війська протягом останніх місяців тренувалися з використанням цих систем. Солдати почали навчання у Форт-Сіллі, штат Оклахома, у січні, і, як очікувалося, це мало зайняти до року, але солдати ЗСУ були майже готові використовувати системи в бою ще минулого місяця, повідомили чиновники. Вони також пройшли навчання в Європі разом із голландськими та німецькими військовими.

Також у Politico написали про заяву України щодо російських "кривавих грошей" Shell. Київ каже, що енергетична компанія має моральний обов’язок пожертвувати несподівані надприбутки під час війни. За словами київського високопосадовця, нафтогазовий гігант Shell повинен пожертвувати понад 1 мільярд доларів неочікуваних прибутків від потенційного продажу своїх активів у Росії для допомоги у відбудові України.

У листі генеральному директору Ваелю Савану, датованому 18 квітня, з яким ознайомилося Politico, радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко закликав Shell поділитися з Україною будь-якими прибутками від потенційного викупу Росією частки британської фірми в сибірському підприємстві з виробництва викопного палива.

Крім цього, у Politico написали про те, що Брюссель хоче допомогти країнам східної частини ЄС перемістити українське зерно. Польський комісар каже, що виконавча влада ЄС оголосить "хороші новини" для фермерів.

Європейська комісія, схоже, готова поступитися деяким вимогам східних країн-членів ЄС і запропонує їм допомогти перемістити надлишки українського зерна, які зараз застрягли на їхній території, залишаючи відкритою можливість накладення мит на сільськогосподарську продукцію на більш пізньому етапі, йдеться в повідомленні.

Оголошення зроблено в той момент, коли Брюссель ретельно вивчає обмеження, запроваджені Польщею, Угорщиною та Словаччиною щодо української продукції у відповідь на перенасичення поставок через агресивну війну Росії та затримки експорту через Чорне море. Болгарія також запровадила обмеження в середу, а Румунія розглядає можливість наслідувати її приклад.

The Guardian:

У The Guardian написали про виставку в Брюселі акту опору в Херсоні. На виставці нагадали про ризиковані дії таємного масового українського руху "Жовта стрічка".

Також у The Guardian звернули увагу на українську зернову угоду. За угодою та посередництва ООН відновилися перевірки суден, що перевозять українське зерно, повідомив віце-прем’єр-міністр України Олександр Кубраков.

У рамках угоди ООН інспекційні групи з Росії, України, ООН і Туреччини гарантують, що на суднах перевозяться лише продукти харчування та інша сільськогосподарська продукція, а не зброя. Однак Україна звинуватила Росію у затримці перевірок, що призвело до припинення поставок зерна.

Речник Спільного координаційного центру в Стамбулі, який займається транспортуванням зерна, також підтвердив, що перевірки відновлюються.

BBC:

У BBC написали про те, що російські кораблі звинувачують у диверсії в Північному морі. Згідно з новими звинуваченнями, Росія має програму саботажу вітрових електростанцій і кабелів зв’язку в Північному морі. Подробиці випливають із спільного розслідування громадських мовників Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії. У ньому йдеться, що Росія має флот суден, замаскованих під рибальські траулери та дослідницькі судна в Північному морі. Вони мають обладнання для підводного спостереження та наносять на карту ключові місця можливої диверсії.

Також у BBC написали про українських учасників Євробачення-2023 TVORCHI. "Фронтмен Джеффрі занурює натовп у свій виступ, спілкуючись з ними англійською та українською мовами, тоді як Андрій доповнює свій проникливий вокал гучним електронним звуком з ді-джеїв. За лаштунками пара каже нам, що вторгнення Росії "завжди в голові", коли вони виходять на сцену", - зазначають журналісти.

CNN:

У CNN написали про те, що Росія відчуває труднощі з виготовленням нової зброї, але може мати достатньо старішої.

Втрати на полі бою та санкції Заходу призвели до того, що російська армія перебуває в стані занепаду, але Москва все ще матиме достатньо вогневої потужності, щоб продовжити війну в Україні, згідно з новим незалежним аналізом. У звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень наводяться різкі цифри російських військових втрат – за однією оцінкою, майже 10 000 одиниць основної техніки, такої як танки, вантажівки, артилерійські знаряддя та безпілотники.

Але в ньому також сказано, що Росія може зануритися в запаси часів холодної війни та старі запаси на передовій, щоб компенсувати кількість того, що вона, можливо, втратила в технологіях. "Якість російської армії з точки зору передового обладнання, швидше за все, знизиться, принаймні в найближчій перспективі", — йдеться у звіті CSIS.

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти Gazeta Wyborcza написали, що зернового терміналу для експорту українського зерна не буде. Минулого року польський уряд ухвалив стратегічну необхідність будівництва нового порту. Після постанови нічого не було зроблено. "Тепер починається гонка з часом, щоб прибрати українські надлишки зерна перед майбутнім урожаєм", - зазначають журналісти.

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