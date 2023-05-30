"Корея теж колись постала з руїн": Зеленський закликав Сеул надати ППО Україні

Про це президент розповів в інтерв'ю Chosun Ilbo.

"Ми усвідомлюємо, що існує кілька обмежень щодо підтримки озброєнь. Однак я вважаю, що корейські принципи не повинні застосовуватися до оборонних систем та обладнання для захисту енергосистем (що Корея поки що не підтримує)", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що коли йдеться про ЗРК - йдеться про оборону, а не про зброю.

"Для відбудови України "Небесний Щит" має існувати. Ми щиро сподіваємося, що Корея підтримає нас у цій галузі. Крім того, є система раннього попередження, яка попереджає про російські авіаудари", - додав український лідер.

Очільник держави згадав, як 70 років тому допомоги світу потребувала сама Корея, і вона її отримала. Усього за два покоління Сеулу вдалося увійти в десятку найбільш розвинених економічно країн.

"Я хочу винести урок із досвіду країни, котра пройшла через війни та конфлікти, поставши з руїн", - додав Зеленський.