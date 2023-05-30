"Корея теж колись постала з руїн": Зеленський закликав Сеул надати ППО Україні
Президент Володимир Зеленський розраховує, що Південна Корея допоможе Україні з оборонною технікою. Серед ключових потреб - ЗРК для відбиття російський повітряних атак та системи раннього попередження
Про це президент розповів в інтерв'ю Chosun Ilbo.
"Ми усвідомлюємо, що існує кілька обмежень щодо підтримки озброєнь. Однак я вважаю, що корейські принципи не повинні застосовуватися до оборонних систем та обладнання для захисту енергосистем (що Корея поки що не підтримує)", - зазначив Зеленський.
Він наголосив, що коли йдеться про ЗРК - йдеться про оборону, а не про зброю.
"Для відбудови України "Небесний Щит" має існувати. Ми щиро сподіваємося, що Корея підтримає нас у цій галузі. Крім того, є система раннього попередження, яка попереджає про російські авіаудари", - додав український лідер.
Очільник держави згадав, як 70 років тому допомоги світу потребувала сама Корея, і вона її отримала. Усього за два покоління Сеулу вдалося увійти в десятку найбільш розвинених економічно країн.
"Я хочу винести урок із досвіду країни, котра пройшла через війни та конфлікти, поставши з руїн", - додав Зеленський.
- У Південній Кореї вирішили збільшити виробництво додаткових основних бойових танків K2 вартістю $1,46 млрд. Проєкт планують реалізувати протягом наступних п’яти років.
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