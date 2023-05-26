Південна Корея наростить виробництво танків K2
У Південній Кореї вирішили збільшити виробництво додаткових основних бойових танків K2 вартістю $1,46 млрд. Проєкт планують реалізувати протягом наступних п’яти років
Про це з посиланням на південнокорейське Державне агентство з оборонних закупівель (DAPA) повідомляє Yonhap.
Відповідний план виробництва схвалив Комітет з управління оборонними проєктами Південної Кореї.
Очікується, що збільшення кількості танків дозволить вести наступальну війну.
"Ми очікуємо, що придбані в рамках цього проєкту додаткові танки K2 сприятимуть підвищенню можливостей сухопутних військ вести наступальну маневрову війну", - йдеться у заяві Комітету.
Кількість танків, які планується випустити, тримається в секреті. Танки К2 перебувають на озброєнні збройних сил Кореї з 2014 року.
Крім того, Комітетом схвалено план на суму понад $2,2 млрд щодо придбання додаткових літаків раннього попередження та контролю для посилення можливостей військових у сфері повітряного спостереження. Цей проєкт триватиме до 2031 року, кількість літаків не розголошується.
Наразі ВПС Кореї експлуатують чотири літаки раннього попередження та управління.
- Раніше США та Південна Корея уклали угоду щодо протидії ядерній загрозі КНДР. Так, Вашингтон періодично направлятиме атомні підводні човни США до Південної Кореї і залучатиме Сеул до своїх операцій з ядерного планування.
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