Про це з посиланням на південнокорейське Державне агентство з оборонних закупівель (DAPA) повідомляє Yonhap.

Відповідний план виробництва схвалив Комітет з управління оборонними проєктами Південної Кореї.

Очікується, що збільшення кількості танків дозволить вести наступальну війну.

"Ми очікуємо, що придбані в рамках цього проєкту додаткові танки K2 сприятимуть підвищенню можливостей сухопутних військ вести наступальну маневрову війну", - йдеться у заяві Комітету.

Кількість танків, які планується випустити, тримається в секреті. Танки К2 перебувають на озброєнні збройних сил Кореї з 2014 року.

Крім того, Комітетом схвалено план на суму понад $2,2 млрд щодо придбання додаткових літаків раннього попередження та контролю для посилення можливостей військових у сфері повітряного спостереження. Цей проєкт триватиме до 2031 року, кількість літаків не розголошується.

Наразі ВПС Кореї експлуатують чотири літаки раннього попередження та управління.