Коригувальника ударів РФ по багатоповерхівці, лікарні та будівлі СБУ в Дніпрі засудили до 15 років ув'язнення

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Прокурори довели, що чоловік був завербований лідером проросійської радикальної громадської організації SERB. Він збирав військову інформацію та передавав її представникам спецслужб РФ.

Чоловік отримував завдання від російського куратора й передавав дані про місця дислокації та переміщення підрозділів, військової техніки ЗСУ, Нацгвардії України, розташування систем протиповітряної оборони, мостів, залізничних вузлів, аеропорту в Дніпрі та області.

Після російських атак агент фіксував наслідки ракетних ударів, а саме: по аеропорту, лікарні в Дніпрі, житловому будинку в Підгородному та будівлі Управління СБУ, позначав місця влучань на гугл-картах й передавав росіянам через telegram.

Суд визнав винним чоловіка у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України) й призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Це третій винесений обвинувальний вирок щодо сімох учасників розвідувальної групи генштабу ЗС РФ, яких СБУ затримала у січні 2023 року. Щодо інших учасників слідство триває.

Фото: Офіс Генерального прокурора