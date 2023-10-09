Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Коригувальника ударів РФ по багатоповерхівці, лікарні та будівлі СБУ в Дніпрі засудили до 15 років ув'язнення

Коригувальника ударів РФ по багатоповерхівці, лікарні та будівлі СБУ в Дніпрі засудили до 15 років ув'язнення

9 жовтня, 2023 понедiлок
17:47
Війна з Росією

У Дніпрі суд довів вину місцевого мешканця та засудив до 15 років за ґратами за те, що він коригував російські ракетні удари по багатоповерхівці, лікарні та будівлі Управління СБУ

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Прокурори довели, що чоловік був завербований лідером проросійської радикальної громадської організації SERB. Він збирав військову інформацію та передавав її представникам спецслужб РФ.

Чоловік отримував завдання від російського куратора й передавав дані про місця дислокації та переміщення підрозділів, військової техніки ЗСУ, Нацгвардії України, розташування систем протиповітряної оборони, мостів, залізничних вузлів, аеропорту в Дніпрі та області.

Після російських атак агент фіксував наслідки ракетних ударів, а саме: по аеропорту, лікарні в Дніпрі, житловому будинку в Підгородному та будівлі Управління СБУ, позначав місця влучань на гугл-картах й передавав росіянам через telegram.

Суд визнав винним чоловіка у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України) й призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Це третій винесений обвинувальний вирок щодо сімох учасників розвідувальної групи генштабу ЗС РФ, яких СБУ затримала у січні 2023 року. Щодо інших учасників слідство триває.

Фото: Офіс Генерального прокурора

 
  • Російські терористи 28 липня здійснили ракетний удар по багатоповерхівці й будівлі СБУ в Дніпрі. Унаслідок атаки постраждали 9 людей.
Кримінал
Україна
Росія
Дніпро
колаборанти
ракетний удар
Офіс генпрокурора
Читайте також:
Путін
9 жовтня, 2023 понедiлок
ISW: Росія готується до ймовірних конфліктів з країнами НАТО
Токмак
8 жовтня, 2023 неділя
Маломуж назвав умови для деокупації Токмака: у РФ готуються до поразки
На фото прапор ОАЕ
9 жовтня, 2023 понедiлок
Арабські Емірати висловилися на підтримку Ізраїлю
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.46
    Купівля 37.46
    Продаж 38.18
  • EUR
    Купівля 39.71
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
9 жовтня
18:32
Оновлено
Підозрюваного у хабарництві мера Сум відсторонили від посади
18:19
Ексклюзив
Путін
Депутати ПАРЄ підготували резолюцію про визнання Путіна диктатором
18:18
Флігель на Рейтарській
Флігель на Рейтарській: пам’ятка культури чи просто споруда?
18:11
Оновлено
військовий, Естонія
На Донецькому напрямку загинув доброволець з Естонії
18:10
OPINION
Дана Ярова
Трагічна серія культового серіалу "Особливості закупівель міністерства оборони"
18:05
Щит Капітана Америки та костюм Ді Капріо з "Титаніка": на лондонському аукціоні продадуть відомий кінореквізит на суму €14 млн
17:58
Ексклюзив
ПТРК "Стугна-П"
Подібні дії у воєнний час можуть привести до пекла: Defense Express про перевірки оборонного підприємства КБ "Луч"
17:57
радбез ООН
Радбез ООН не зміг ухвалити спільну заяву щодо нападу ХАМАСу на Ізраїль
17:56
Пресреліз
Еспресо ліер серед інформаційних телеканалів у вересні 2023
Еспресо - перший серед інформаційних телеканалів у вересні
17:56
Михайло Фрідман
У Київстарі запевнили, що арешт акцій Фрідмана не вплине на діяльність компанії
17:40
Оновлено
ракетний обстріл Ізраїлю
Ізраїль оголосив про повну блокаду сектору Гази та завдав ударів по території Лівану
17:33
грузія
Парламент Грузії відмовився засуджувати наміри РФ розмістити пункт базування флоту в окупованій Абхазії
17:30
Ексклюзив
Бюджет 2023
"Є інші варіанти наповнення бюджету": перший віцепрезидент Торгово-промислової палати про збільшення податків
17:26
Інфографіка
Продукти
У вересні споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%
17:22
Київстар
Компанія VEON, яка володіє Київстаром, продала російські активи Beeline
17:12
Єврокомісія
Єврокомісія призупинила фінансову допомогу Палестині через агресію проти Ізраїлю
17:11
українська артилерія
Сили оборони мають частковий успіх в районі Вербового на Мелітопольському напрямку, - Тарнавський
17:00
опалення
У Києві почали вмикати опалення у лікарнях, школах і дитсадках
16:45
Інфографіка
шахраї
З початку повномасштабної війни кожен дев’ятий українець став жертвою шахраїв, - опитування
16:44
Україна Євросоюз
У ЄС запевнили, що атака ХАМАС на Ізраїль не вплине на допомогу Україні
16:41
Ексклюзив
Російські військові
РФ може найближчим часом спробувати атакувати Куп'янськ: депутат Харківської міськради про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку
16:41
Міни
Шмигаль попередив, що близько 6 млн українців перебувають під загрозою мінної небезпеки
16:38
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
Головред ізраїльського порталу "Деталі" пояснив, для чого бойовики ХАМАС викрадають цивільних і тіла вбитих військових
16:26
Умєров обговорив із міністеркою оборони Нідерландів потреби ЗСУ в далекобійних ракетах і ППО
16:20
Екуменічний соціальний тиждень: міжнародні експерти про вплив війни в Україні на світ
16:13
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Кількість загиблих внаслідок нападу ХАМАС ізраїльтян зросла до 800
16:11
Партнерський матеріал
На захисті краси України разом: понад 8 мільйонів на підготовку аеророзвідниць для ЗСУ – зібрано
15:45
Volvo
Volvo відключила російських користувачів від своїх онлайн-сервісів
15:31
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ ведуть оборону з руїн будинків: лейтенант про активізацію ворога на Мар'їнському напрямку
15:21
станція для зарядки електроавтомобілів
Уживані електромобілі та гібриди: в Укравтопромі оприлюднили рейтинг авто, які цьогоріч набувають популярності
14:46
Оновлено
Росіяни вдарили по бібліотеці у Херсоні та будинку у Кіндійці: є постраждалі
14:44
вагнерівці, вагнер
Вагнерівці готували ХАМАС до атаки на Ізраїль, – Центр нацспротиву
14:39
Джура-королевич
У Естонії запускають Український дитячий кіноклуб. Деталі
14:28
гречка
Українські аграрії цьогоріч збирають рекордний урожай гречки. Це знизить ціни на крупу
14:28
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:26
Володимир Зеленський
Зеленський змінив командувача Сил територіальної оборони
14:10
Жозеп Боррель
Боррель скликав екстрене засідання голів МЗС Євросоюзу через ситуацію в Ізраїлі
14:04
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
"Повинні бути з Україною до кінця": прем'єрка Данії заявила про розширення коаліції F-16
13:57
Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще 9 дітей
13:41
ХАМАС напав на Ізраїль
РФ передала ХАМАСу захоплену в Україні іноземну зброю: готує масштабну провокацію, - ГУР
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV