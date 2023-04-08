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Коригував ракетні удари по закладах освіти: жителя Миколаєва засуджено до 8 років за ґратами

8 квітня, 2023 субота
11:25
Кримінал

За матеріалами СБУ 8 років за ґратами проведе коригувальник російських ракетних ударів по школах у Миколаєві

Про це повідомили 8 квітня в telegram-каналі СБУ.

Стало відомо, що Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного інформатора головного управління генерального штабу ЗС РФ.

"Зловмисник коригував ворожі обстріли об’єктів цивільної інфраструктури на території Миколаївщини. Саме за його "наводкою" російські окупанти завдали ракетний удар по двох місцевих школах. Унаслідок ворожої повітряної атаки обидві будівлі були повністю зруйновані", - йдеться у дописі.

Зазначається, що співробітники СБУ затримали зловмисника у серпні минулого року під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах області.

За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 8 років ув’язнення.

Також за даними слідства, коригувальником виявився колишній начальник служби охорони одного з інфраструктурних об’єктів обласного центру.

Жителя Миколаєва засуджено до 8 років за ґратами

Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення російська воєнна розвідка дистанційно залучила його до негласної співпраці.

У поле зору гру він потрапив через свою активність у прокремлівських telegram-каналах, де неодноразово публікував свої коментарі на підтримку збройної агресії РФ. Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським координатором.

На підставі доказів, зібраних співробітниками СБУ, суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань);
  • ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України.

  • 7 квітня правоохоронці зібрали доказову базу на представника РПЦ та блогера Андрія Ткачова, який закликав російських військових вбивати українців: йому повідомили про підозру за 2 статтями ККУ.
  • 8 квітня Служба безпеки України ліквідувала три схеми ухилення від мобілізації, організаторами яких були п'ятеро людей. Серед них - голова військово-лікарської комісії та адвокат.
Суспільство
Україна
СБУ
Миколаївщина
війна з Росією
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