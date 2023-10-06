Коригував удар по ринку "Барабашово" у Харкові: місцевого інформатора РФ засудили до 12 років ув'язнення
Інформатора РФ з Харкова, який скоригував російський удар по харківському ринку "Барабашово", засудили до 12 років позбавлення волі
Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.
Зазначається, що чоловік збирав інформацію про розташування українських військових на території Харкова та коригував ракетно-артилерійські удари РФ по місцях масового скупчення людей. За його наведеним росіяни вдарили по ринку "Барабашово" у місті - він вважається найбільшим ринком України.
СБУ затримала чоловіка у серпні 2022 року під час проведення контрдиверсійних заходів у Харкові.
"Як встановило слідство, засудженим є місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення РФ "зливав" у російський телеграм-бот інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ. Таким чином він потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, яка згодом дистанційно залучила його до співпраці на користь країни-агресорки", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка визнали винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Його засудили до 12 років ув'язнення.
- Раніше контррозвідка СБУ провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої вивела з території невизнаного Придністров’я й затримала на Одещині російського агента "Скіфа". Він мав створити власну агентурну мережу на півдні України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.47 Купівля 37.47Продаж 38.1
- EUR Купівля 39.69Продаж 40.67
- Актуальне
- Важливе