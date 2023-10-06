Коригував удар по ринку "Барабашово" у Харкові: місцевого інформатора РФ засудили до 12 років ув'язнення

Про це інформує пресцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що чоловік збирав інформацію про розташування українських військових на території Харкова та коригував ракетно-артилерійські удари РФ по місцях масового скупчення людей. За його наведеним росіяни вдарили по ринку "Барабашово" у місті - він вважається найбільшим ринком України.

СБУ затримала чоловіка у серпні 2022 року під час проведення контрдиверсійних заходів у Харкові.

"Як встановило слідство, засудженим є місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення РФ "зливав" у російський телеграм-бот інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ. Таким чином він потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, яка згодом дистанційно залучила його до співпраці на користь країни-агресорки", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка визнали винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Його засудили до 12 років ув'язнення.