Корнієнко: Наступного тижня Рада збереться на позачергове засідання, присвячене євроінтеграції
Верховна Рада на наступному пленарному тижні, з 19 по 22 жовтня, може провести позачергового засідання, присвячене євроінтеграційним законопроєктам
Про це повідомив голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Укрінформ.
"Я думаю, що на тижні з 19 по 22 жовтня у нас буде, можливо у вівторок або четвер, позачергове засідання євроінтеграційне. Воно буде стосуватися саміту (Україна-ЄС - ред.), який буде паралельно відбуватися. Гарний сигнал буде. Навіть якщо на саміт (Україна-ЄС - ред.) наша делегація приїде не з готовими проголосованими і підписаними законами, а, наприклад, з першим читання, це завжди сприймається як гарні сигнали для партнерів щодо того, що ми йдемо нашим курсом євроатлантичної інтеграції", - повідомив Корнієнко.
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