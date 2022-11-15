Король Чарльз ІІІ звернувся до парламенту з проханням дозволити його брату та сестрі виконувати його обов'язки

Про це інформує Reuters.

У заяві король Чарльз III просить парламент включити принца Едуарда та принцесу Анну до списку радників, які можуть діяти замість нього під час його відсутності. Наразі до списку крім дружини Чарльза Камілли, його старшого сина і спадкоємця принца Вільяма, входять також молодший син короля принц Гаррі, молодший брат короля Ендрю та старша дочка Ендрю принцеса Беатріс.

"Радники, які можуть діяти від імені монарха за його відсутності, щоб виконувати всі його функції, крім найважливіших, таких як призначення нового прем’єр-міністра, обираються з-поміж його дружини та чотирьох дорослих, наступних у черзі на трон", - пишуть у виданні.

Оскільки ані принц Ендрю, ані принц Гаррі більше не виконують офіційних королівських ролей, таке рішення Чарльза викликало хвилю критики.

Також видання зазначає, що такі зміни вимагатимуть від парламенту внесення змін до положень Акту про регентство.

Раніше Ендрю позбавили більшості титулів і усунули від королівських обов'язків після скандалу навколо його дружби з покійним американським фінансистом Джеффрі Епштейном. Останнього засудили за сексуальні злочини. Пізніше він врегулював позов США стосовно звинувачення в сексуальному насильстві.

Гаррі полишив королівські обов'язки у 2020 році. Тоді ж разом із дружиною Меган переїхав до Каліфорнії.

9 листопада чоловік кинув три яйця в британського короля Чарльза III і королеву-консорт Каміллу під час їхнього візиту до Йоркшира.