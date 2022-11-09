Короля Чарльза ІІІ закидали яйцями під час візиту до Йоркшира
Невідомий чоловік кинув три яйця в британського короля Чарльза III і королеву-консорт Каміллу під час їхнього візиту до Йоркшира
Про це пише The Guardian.
Інцидент стався під час зустрічі монархів із керівниками міста.
"Ця країна була побудована на крові рабів", - вигукнув зловмисник і кинув у бік короля яйця.
Поліція Великої Британії затримала чоловіка, а охорона відвела королівську родину в безпечне місце.
Чарльз та Камілла відвідали Йоркшир 9 листопада для відкриття статуї королеви Єлизавети II. Це буде перша пам'ятка на честь Її Величності, встановлена після її смерті.
- 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II.
- 10 вересня у Лондоні формально оголосили Чарльза III королем Великої Британії.
- Коронація Чарльза ІІІ, нового монарха Великої Британії, відбудеться 6 травня 2023 року.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.63
-
EUR
Купівля 39.16Продаж 40.15
- Актуальне
- Важливе