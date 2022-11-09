Про це пише The Guardian.

Інцидент стався під час зустрічі монархів із керівниками міста.

"Ця країна була побудована на крові рабів", - вигукнув зловмисник і кинув у бік короля яйця.

Поліція Великої Британії затримала чоловіка, а охорона відвела королівську родину в безпечне місце.

Чарльз та Камілла відвідали Йоркшир 9 листопада для відкриття статуї королеви Єлизавети II. Це буде перша пам'ятка на честь Її Величності, встановлена ​​після її смерті.

8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II.

10 вересня у Лондоні формально оголосили Чарльза III королем Великої Британії.

Коронація Чарльза ІІІ, нового монарха Великої Британії, відбудеться 6 травня 2023 року.

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